Laura Cremaschi si mostra con l’acne sui social raccontando il momento difficile che ha dovuto affrontare per la paura di essere giudicata.

Bellissima, con due occhi ipnotici e un viso molto espressivo, Laura Cremaschi ha deciso di mostrarsi ai fans anche in una versione inedita. L”influencer ha così pubblicato alcune foto su Instagram mostrandosi con i problemi di acne contro cui ha dovuto combattere per un periodo della sua vita. La Cremaschi racconta così il dolore affrontato in quella fase della sua esistenza per la paura di essere giudicata.

Laura Cremaschi come Aurora Ramazzotti: con i brufoli sui social, boom di like

Un viso splendido e una pelle senza alcun difetto. Eppure, in passato, anche Laura Cremaschi ha dovuto fare i conti con un problema che l’ha fatta soffrire molto. Tutto è successo nel 2015. “Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa! Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta!”, scrive su Instagram Laura Cremaschi che è stata anche protagonista di un video delle Iene organizzato ai danni di Francesco Facchinetti.

“Oggi ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema… con la cura giusta tutto sul risolve! Ovviamente non vi siete mai accorti di nulla perché con la giusta luce, i filtri e le modifiche tutto magicamente cambia! Però state attenti a giudicare, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone”, ha aggiunto ancora la cremaschi che ha poi ringraziato il dottore che l’ha aiutata a risolvere il problema.



Prima della Cremaschi, anche Aurora Ramazzotti ha mostrato i brufoli su Instagram ricevendo messaggi di ringraziamento per essersi mostrata naturale, senza filtri e senza trucchi. Sull’esempio della figli di Michelle Hunziker, così, altri personaggi molto seguiti sui social, stanno facendo la stessa cosa.