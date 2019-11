Scopri in cosa sei particolarmente fortunata in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di fortuna sono poche le persone che ritengono di averne. A parte pochi casi di persone sempre felici e sicure di se tanto da poter affermare di essere assistiti dalla Dea bendata, la maggior parte delle persone tende a vivere nell’errata convinzione di non avere fortuna in niente e di essere semplicemente sfortunata. La verità è che la fortuna non è qualcosa che semplicemente cade dal cielo ma va letta, interpretata ed infine applicata. Solo così potrà crescere e germogliare nelle nostre vite, soprattutto se si impara a capire in che campo si è più fortunati, cercando di concentrarsi su quello al fine di migliorare le proprie vite. Ma da cosa dipende la fortuna? Difficile a dirsi visto che nessuno l’ha ancora scoperto scientificamente, si può semplicemente dire che è qualcosa che per metà è legata al caso, in parte (e secondo molti) dipende dall’approccio che si ha verso la vita e in buona parte è legata anche all’influenza delle stelle. Dopotutto, il detto “nato sotto una buona stella” dovrà pur significare qualcosa, no? E visto che la fortuna è un argomento caro a molti oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che dovrebbero imparare a dire di no e quali segni dello zodiaco sono perseveranti, oggi scopriremo in cosa è particolarmente fortunato ogni segno zodiacale. Trattandosi di un aspetto molto personale, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un quadro più sicuro della situazione.

Oroscopo – Ecco in cosa sei fortunata secondo le stelle

Ariete – Le attività sportive

Se sei una che pratica attività fisica avrai già notato che in questo campo eccelli in modo particolare di fortuna. Che si tratti della velocità con la quale riesci ad apprendere una nuova disciplina o della facilità con la quale tendi a vincere ogni possibile competizione, è certo che quando si parla di sport sei una persona fortunata. Certo, basarsi solo su questo non è affatto consigliato perché per eccellere sono indispensabili esercizio, determinazione e voglia di fare. Una volta messa in moto nel modo giusto, però, la fortuna farà sicuramente il resto, aiutandoti ad avere la meglio in qualsiasi impresa tu scelga di perseguire. Cosa che alle volte può andare anche oltre il semplice sport, confluendo su tutto ciò che ai tuoi occhi rientra in qualcosa di ludico.

Toro – L’amore

Se si deve scegliere un campo nel quale la fortuna sembra baciarti quello è sicuramente l’amore. Se nella vita di tutti i giorni ti trovi spesso e volentieri a dover lottare per ottenere ciò che desideri, quando si parla di sentimenti le cose tendono infatti a diventare più semplici. Che si tratti di persone alle quali vuoi bene o della tua dolce metà, la tua capacità di relazionarti è sempre ai massimi livelli e ti consente di vivere con spensieratezza i rapporti con gli altri che sono, dopotutto, ciò a cui tieni in assoluto di più. Si può quindi dire che la vita ti sorride proprio in ciò che hai di più caro e che di base è anche meno facile da controllare. Per tutto il resto sei così munita di voglia di fare, pazienza e testardaggine da poter contare solo su te stessa per ottenere tutto ciò che desideri.

Gemelli – I rapporti sociali

Diciamocelo, nella vita ti capita spesso di dover lottare per cose che ai tuoi occhi gli altri ottengono fin troppo facilmente. Che sia vero o meno è un particolare che ti da noia e che ti lascia pensare di non essere tra le persone più fortunate del pianeta. Eppure, c’è un settore nel quale la Dea bendata sembra stare dalla tua ed è quello dei rapporti sociali. Perché che si tratti di fascino, di modi di fare o, appunto, di fortuna, quando si tratta di avere a che fare con gli altri sei sicuramente una persona fortunata e per questo motivo persino invidiata. Le tue amicizie sono infatti sempre importanti e persino i rapporti superficiali hanno quel non so che che ti consente di stare sempre al centro dell’attenzione e di godere di alcuni privilegi che altri impiegherebbero anni a conquistarsi.

Cancro – La famiglia

La tua fortuna più grande è una tra quelle spesso poco considerate ma che prima o poi ci si trova a prendere finalmente in considerazione per capire che è anche una tra le più preziose, ovvero la famiglia. Come i nati sotto il tuo stesso segno, sei spesso baciata dalla fortuna che ti garantisce rapporti familiari piuttosto stretti e carichi di affetto. Questo non significa, ovviamente, che non ci siano problemi da risolvere o discussioni da stemperare. Alla base, però, c’è un rapporto sul quale sai sempre di poter contare e che per te è una sorta di rifugio in grado di garantirti la giusta serenità che, se apri bene gli occhi, ti indicherà quanto sei effettivamente fortunata.

Leone – La fortuna

Di te si può dire solo una cosa. Dalla tua parte hai in particolar modo la fortuna. Questo tratto ti contraddistingue sin dalla nascita facendo di te uno dei segni più fortunati dello zodiaco. Destinata a realizzare i tuoi desideri, non hai un solo campo nel quale eccellere ma ben più di uno e tutti a portata di mano. Così si può dire che puoi aver fortuna in amore, sul lavoro, in ambito personale e ovunque tu decida di applicarti per migliorare la tua condizione. Comunque vadano le cose la Dea bendata ti assisterà sempre, a patto che tu abbia voglia di metterti in gioco, affrontando ogni cosa con leggerezza e spensieratezza.

Vergine – La resistenza

Forse la fortuna non sembrerà essere dalla tua nelle cose di tutti i giorni ma lo è di certo da un punto di vista strettamente legato alla sopravvivenza. Se ti trovi a cadere, a star male o ad andare incontro a quello che per chiunque sarebbe un fallimento, tu riesci sempre a trovare il modo per rialzarti ed affrontare ogni situazione di petto. Certo, si tratta di un aspetto difficile da definire e perché si concretizzi è importante impegnarsi e non crogiolarsi mai sugli allori. Ciò che conta è che la fortuna c’è, anche se a volte è difficile vederla e si pensa il contrario. Volendola proprio descrivere si può dire che parta in ritardo rispetto ad altri modi in cui potrebbe mostrarsi ma che consente sempre di trarsi d’impaccio da problemi di ogni tipo.

