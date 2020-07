Hai mai provato le cipolle come contorno? Oggi ti proponiamo un contorno super appetitoso da preparare in maniera semplice e veloce. Il gusto delle cipolle è il preferito per chi adora i sapori decisi ma con retrogusto dolce la contempo.

Quanto volte ti capita di non trovare un contorno all’altezza del piatto protagonista? Noi ti diciamo che tagliare qualche cipolla e infilarla nel forno può salvare la tua cena e farti fare una splendida figura! Cipolle al forno facili facili. Prepara un contorno coi fiocchi RICETTA

Che contorno speciale! Cipolle al forno facili facili

Chi non adora le cipolle? Nel caso siano una tua speciale preferenza stai leggendo l’articolo giusto. Infatti le cipolle è possibile cucinarle anche in maniera molto semplice. Se non sai cosa abbinare ad esempio a qualche piatto della domenica questa ricetta fa al caso tuo!

Zero spreco di tempo e tanta bontà da sfornare in pochi minuti. Le cipolle sono inoltre ricche di proprietà utili al tuo benessere e alla salute. Riescono a normalizzare la flora intestinale e sono soprattutto un rimedio naturale per le affezioni respiratorie, possono alleviarle di molto. Stimolano la lunghezza dei capelli e rendono la tua pelle morbida e setosa.

Preparare le cipolle al forno le renderà sicuramente più leggere, ecco di seguito tutti gli ingredienti per realizzarle al meglio, una ricetta per un contorno speciale alla portata di tutte, anche per tutte quelle mamme che corrono dalla mattina alla sera o che non possiedono molta dimestichezza in cucina.

Ingredienti (per 2 persone)

450 grammi di cipolle bianche o rosse in base alle preferenze

pangrattato classico o di mais per gli intolleranti al glutine (quest’ultimo garantirà anche molta croccantezza)

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

pepe quanto basta

prezzemolo quanto basta

Preparazione

Sbuccia le cipolle e falle sbollentare in acqua bollente salata per una decina di minuti. Quando saranno morbide scolale e tagliale a metà, disponile su una teglia ricoperta di carta forno aggiungendo prima un filo di olio evo.

Condisci con prezzemolo fresco tritato, una spolverata di sale e una di pepe e un altro filo d’olio extra vergine di oliva. Ultima le cipolle con abbondante pangrattato così da vederle dopo poco in forno belle dorate.

Infornale a 180 gradi per 40-50 minuti. Le cipolle al forno sono pronte da gustare per accompagnare un secondo a base di carne o pesce.