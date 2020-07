Proseguono studi, ricerche e scoperte sulle conseguenze che il Coronavirus potrebbe causare sul nostro corpo. Di recente, particolare attenzione si concentra su delle lesioni della pelle che riguarderebbero un precisa parte del corpo dell’individuo affetto da Coronavirus.

Questo lesioni pare si concentrino sulle dita dei piedi e che si debba fare attenzione. Cerchiamo di capire nei dettagli attraverso più informazioni estrapolate da recenti studi. Effetti Coronavirus. Possibili lesioni cutanee alle dita dei piedi

SULLO STESSO ARGOMENTO: Vaccino Coronavirus | Pronto quello cinese

Effetto epidermico da Coronavirus? Scopri di più!

Tra le ultime scoperte in merito agli effetti da Covid-19 uno che davvero non ci aspettavamo. Si tratta di una manifestazione piuttosto insolita causata dal virus e che riguarda i piedi. A renderla nota uno studio pubblicato sul British Journal of Dermatology, che parla appunto di una connessione tra virus e lesioni ai piedi.

Queste lesione provocherebbero esattamente piaghe rosse o comunque danni a piedi, ma anche mani, di bambini e giovani adulti. I fautori di tale ricerca, esperti spagnoli, sostengono che nelle biopsie cutanee dei bambini risultano evidenti lesioni indicate appunto con il nome di “dita dei piedi da Covid”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Secondo l’Oms il peggio deve ancora arrivare

Dai dati emerge che il virus è presente nelle cellule endoteliali dei vasi sanguigni della pelle e nelle ghiandole sudoripare.

L’autore della ricerca, Isabel Colmenero dell’Ospedale Infantil Universitario Nino Jesus in Spagna afferma che

I nostri risultati supportano una relazione causale tra Sars-Cov-2 e le ‘dita dei piedi da Covid’. Il danno endoteliale indotto dal virus potrebbe essere il meccanismo chiave che causa queste lesioni

Inoltre, il danno vascolare potrebbe anche spiegare alcune caratteristiche cliniche osservate in pazienti con Covid-19 grave

Fonte: (www.adnkronos.com)