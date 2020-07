Il caldo inizia a farsi sentire sul serio e l’uso delle mascherine diviene sempre più una pratica complicata soprattutto per chi presenta altre problematiche. Ma quali sono quelle più adatte alle alte temperature estive? Parla l’infettivologo Bassetti.

Indagare la tipologia di mascherine da poter indossare durante la stagione estiva diviene di notevole importanza se pensiamo ad esempio agli anziani, più compromessi e più sensibili. Quali mascherine usare e quali evitare? Parla l’infettivologo Bassetti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gucci | Rivoluzione in maison: una modella con la sindrome di down

Mascherine sì e mascherine no

Pubblicato mediante uno dei social più utilizza, Facebook, un post dell’infettivologo Matteo Bussetti, nonché direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, consiglia il modello di mascherina più agevole alle calde temperature estive. Afferma quanto segue

Le migliori mascherine da usarsi in questa fase, specie ora che è comparso il caldo, sono quelle chirurgiche e non le Ffp2 – scrive Bassetti – Queste ultime infatti, oltre a costare molto di più, aumentano molto la temperatura facciale, sono più scomode e hanno minor aderenza. Lo dimostrerebbe un interessante lavoro pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health.

Fonte: (leggo.it)

Sfidare il caldo opprimente con l’uso della mascherina non è così semplice, un modo per sopperire a questo disagio è proprio quello di indossare una mascherina che non aumenti notevolmente la temperatura facciale, cosa che provoca invece la Ffp2.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grave lutto per Benedetto XVI: morto il fratello Georg Ratzinger

La maggior parte delle persone continuano infatti ad indossare le mascherine Ffp2 ritenendoli migliori, ignorando forse altri fattori che rischiano di compromettere la salute durante un giornata afosa nelle grandi città come Roma e Milano.

Dunque è consigliato indossare mascherine chirurgiche al posto delle Ffp2, questo pare valga per la gente comune, mentre, per tutti gli operatori sanitari, sarebbe suggerito continuare a munirsi delle Ffp2.

Fonte: (leggo.it)