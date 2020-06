Dolci per diabetici | Le ricette doc per stare in salute

Chi soffre di diabete può non dover rinunciare ad una torta, ad un biscotto, ad un cupcake: i dolci per diabetici esistono e sono buonissimi

Dolci per diabetici? Possibile anche se sembra una contraddizione. Il segreto è semplicemente quello di sostituire lo zucchero con prodotti alternativi ed equivalenti.

In questo modo potremo preparare quasi ogni tipo di prodotto da pasticceria senza rischi e con un risultato eccellente. Torte e biscotti, cupcakes e sformati, tutto a regola d’arte ma rispettando la salute. Vediamo come fare.

Dolci per diabetici qualche semplici ricetta

Ciambella per diabetici

Sicuramente una delle torte più classiche nella nostra tradizione. La ciambella è il dolce perfetto per la colazione, per la merenda, per stare bene insieme. E allora come fare con chi ha problemi di glicemia alta? Semplice, basta sostituire lo zucchero con un altro dolcificante come stevia, aspartame o saccarina.

In questo modo potremo preparare ogni base adatta ad una torta a cominciare dalla ciambella, dalla torta margherita. Ma anche un pan di spagna da farcire a nostro piacere e rispettando le regole per i diabetici. Sarà sufficiente mescolare in una ciotola la farina già setacciata con il lievito, lo yogurt magro e poi aggiungere la quantità corretta di dolcificante. Poi potete anche insaporirlo a piacere con della vaniglia, del limone, dell’arancia o un altro sapore.

Biscotti per diabetici

Nessuno ci proibisce di preparare dei gustosi biscotti per diabetici, del tutto simili a quelli tradizionali. In questo caso possiamo utilizzare il burro sostituendo lo zucchero con un dolcificante adatto per i diabetici. Il procedimento è davvero semplice: In una ciotola versiamo il burro già a temperatura ambiente insieme alla farina setacciata, alle uova e al dolcificante, nelle dosi previste. Lavorate tutto con le mani per ottenere un panetto liscio e omogeneo da trasformare poi in fragranti biscotti.

Dolci per diabetici non solo torte e biscotti

Cupcakes per i diabetici



I diabetici possono mangiare tutto, facendo attenzione agli ingredienti, anche i cupcake. In questo caso sono due i passaggi essenziali da rispettare. Non prevedere zucchero nell’impasto, sostituito da un altro dolcificante. E pensare ad una decorazione diversa in superficie che non sia la classica glassa zuccherata. Un risparmio anche negli ingredienti, perché a quel punto basteranno solo

farina, burro, uova e latte uniti al dolcificante abituale, come la stevia liquida

Flan per diabetici

Forse suona strano, ma esistono anche i flan adatti a chi soffre di diabete. E il loro sapore ricorderà da vicino quello dei dolci tradizionali. Ormai lo avete imparato, al posto dello zucchero, nella base inserite un dolcificante naturale che andrà ad accompagnare latte e uova. Poi potete insaporirlo ad esempio con dell’essenza di vaniglia.

Quindi in tutti i casi non dobbiamo stravolgere le ricette ma seguirle passo per passo con l’unica variante del dolcificante. Semplice, no?