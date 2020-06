Il pilota della Ducati, Andrea Dovizioso cade durante una gara a Faenza, si frattura la clavicola sinistra. Dubbi sulla ripresa in vista del Mondiale il 19 luglio a Jerez.

Andrea Dovizioso il pilota della Ducati, si è infortunato durante una gara di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna. L’incidente è avvenuto sul circuito di Monte Coralli, a Faenza, è stato subito soccorso.

Dovizioso ha subito accusato un forte dolore alla spalla sinistra, dopo il trasporto all’ospedale di Forlì, i medici che l’hanno visitato, hanno confermato la frattura della clavicola sinistra.

Il pilota sarà operato d’urgenza stasera, ma non avrà abbastanza tempo per recuperare visto che tra poco il 19 luglio inizierà il primo Gran Premio dell’anno in programma per il 19 luglio a Jerez de la Frontera.