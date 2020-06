Mal di gola | Cure senza farmaci

Battere il mal di gola, quando non è in forma cronica, è una missione possibile anche con quello che abbiamo in casa. Ecco una serie di cure senza farmaci

Il mal di gola è un problema noioso per tutti, non importa l’età, ma non dobbiamo sempre e per forza rimediare con i medicinali. Curare velocemente il mal di gola senza farmaci è possibile, anche utilizzando tutto quello che offre la natura. E in molti casi non abbiamo nemmeno bisogno di acquistare prodotti specifici in erboristeria.

Pariamo dalla cucina che aiuta a curare il mal di gola. La salvia ad esempio ha notevoli proprietà naturali contro i batteri. Potete preparare un infuso due cucchiaini di salvia essiccata e acqua portata a bollore, poi berlo diverse volte al giorno. Può sembrare strano, ma anche con la cipolla si prepara una tisana, facendo semplicemente bollire la buccia di mezza cipolla per ogni tazza d’acqua. Dopo che bolle, dovete filtrare e lasciate raffreddare zuccherando a piacere.

Sembra strano, ma anche l’aceto di mele ha grandi proprietà antibatteriche naturali. Basterà versarne una piccola quantità in un bicchiere d’acqua calda e poi fare gargarismi. Diverse proprietà germicide sono anche nell’olio essenziale di eucalipto che si può utilizzare per fare degli aerosol. E la liquirizia possiede proprietà calmanti: basta masticare un piccolo pezzo per combattere l’infiammazione della gola.

Sale e vapore per curare velocemente il mal di gola

Altro rimedio naturale e veloce per placare il fastidio del mal di gola è quello di fare dei gargarismi. Basta un cucchiaino di sale fino in un bicchiere d’acqua tiepida: una volta che sarà sciolto, è sufficiente sorseggiarlo un po’ alla volta facendolo scorrere nella parte posteriore della gola. Tenete la gola girata verso l’alto per una trentina di secondi prima di sputare l’acqua. Un’operazione che può essere ripetuta più volte durante il giorno lasciando passare tra un gargarismo e l’altro almeno un’ora.

Ancora con il sale potete realizzare un impacco: due tazze di sale marino insieme a sei cucchiai di acqua tiepida. Una volta mescolato, mettete il preparato in un canovaccio, poi arrotolate e avvolgete attorno alla zona del collo dolorante, coperto da un asciugamano asciutto. Lasciatelo fino a quando non provate sollievo.

Altro metodo efficace per il mal di gola è con l’umidificatore o il vapore. In particolare il vapore tiepido o freddo che passa attraverso un umidificatore può aiutare a far passare il dolore. Ma la stanza in cui stiamo deve essere fresca. Allo stesso modo potete far bollire una pentola d’acqua aggiungendo nell’acqua camomilla o thè al limone.

Lasciate riposare per circa cinque minuti, versate l’acqua in una ciotola, mettete sulla testa un panno pulito e aspirate il vapore che arriva dalla ciotola. Basterà respirare profondamente con la bocca e il naso per 5-10 minuti ripetendo più volte durante la giornata.