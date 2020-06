Stop ai bollettini medici di Alex Zanardi. Così è stato deciso in accordo con la famiglia dell’ex pilota, almeno finché non ci saranno variazioni significative. Le condizioni al momento restano stabili e gravi.

Restano stazionarie le condizioni dell’ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Le Scotte di Siena.

Restano stazionarie le condizioni dell'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Le Scotte di Siena.

Il bollettino diramato questa mattina conferma che l'atleta paralimpico bolognese resta "stabile e grave" dopo aver trascorso cinque notti di degenza.

I medici hanno affermato che per chi riporta un trauma cranico di questa entità occorre restare sedati per almeno dieci giorni, per questo bisognerà aspettare.

I medici hanno affermato che per chi riporta un trauma cranico di questa entità occorre restare sedati per almeno dieci giorni, per questo bisognerà aspettare.

Ma quello di oggi sarà l'ultimo bollettino perché, in accordo con la famiglia del campione mondiale di paraciclismo, non ne saranno pubblicati altri fin quando non ci saranno variazioni importanti sulle condizioni di salute dell'ex pilota.

Stop dunque ai bollettini medici di Zanardi, almeno per il momento.