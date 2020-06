Fabrizio Moro pubblica La poesia del Muratore e omaggia tutti i lavoratori: “si è guadagnato il rispetto di un guerriero e un altro giorno di dignità”.

Dalla penna di Fabrizio Moro escono sempre delle poesie. Sia quando scrive canzoni che quando tira fuori le proprie emozioni, il cantautore romano riesce a stupire e ad emozionare. Dal cassetto dei ricordi, Fabrizio Moro ha così tirato fuori “La poesia del muratore”, pubblicata per la prima volta sulla sua pagina Facebook nel 2014 e che oggi ha deciso di condividere nuovamente su Instagram emozionando anche tutti quei fans che hanno cominciato a seguirlo negli ultimi anni.

Fabrizio Moro omaggia i lavoratori con La poesia del muratore

E’ una poesia bellissima quella che Fabrizio Moro ha dedicato alla figura del muratore, lavoro svolto dal nonno, dal padre, ma anche da lui prima di riuscire a poter vivere di musica. Una poesia che ha emozionato tutti i suoi followers che, nelle parole di Moro che ha da poco pubblicato una nuova versione de Il Senso di ogni cosa, hanno rivisto il proprio genitore.

“Il muratore torna a casa da sua moglie

stanco con le mani a pezzi

ha un po di segni di vita sotto agli occhi

ha dormito dentro ad un fiorino.

Il muratore che ha bevuto un po’ di vino

a pranzo sotto al sole

che si è spaccato la schiena come un mulo

per ore ore e ore..

Il muratore è un lottatore

che tira avanti tra gli stenti ed il sudore

e si alza presto quando il mondo ancora dorme

con gli occhi chiusi senza far rumore

si fa un sorso di caffè nella cucina

che sta in un thermos dalla sera prima

ed esce fuori allo scoperto con la nebbia

con il caldo con il freddo e con la brina.

Il muratore ha le sue mani

che gli permettono di esprimere un parere

ha costruito da solo tanti muri

e tanti altri ne ha buttati giù.

Il muratore ha coraggio ed ha cervello

e fin da piccolo ha capito che era meglio

alzarsi presto e andare a lavorare

che i sogni si realizzano in salita

ed il pane è sinonimo di vita.

Il muratore ha il suo mestiere

che ha imparato da quelli come lui

dai muratori che in passato

hanno affrontato col coraggio i tempi bui.

Il muratore ha vinto già

perchè ha il sorriso, la livella e l’umiltà

non chiede niente mai a nessuno

era uno zero che è diventato uno.

Il muratore che conta i passi

e spesso in bocca ha il sapore dei sassi

ha esperienza, ha ascoltato, ha visto

e sulle spalle ha caricato pure cristo.

Il muratore ha pazienza e subisce

lo scorrere del tempo che fluisce

sa che domani sarà un giorno migliore

perchè crede in quel che fa….il muratore

il muratore torna a casa da sua moglie

stanco ma felice di aver fatto il suo dovere

vivo….perchè il lavoro è tutto quel che ha

si è guadagnato anche oggi il suo futuro

questa è la verita

si è guadagnato il rispetto di un guerriero

e un altro giorno di dignità…. Fabrizio Moro”.

Un testo bellissimo che Fabrizio aveva condiviso per la prima volta su Facebook l’8 giugno 2014.