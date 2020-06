Brutto infortunio per Samantha De Grenet | ufficiale, si opera

Infortunio doloroso per Samantha De Grenet che sarà costretta ad un’operazione al gomito destro. L’annuncio però è molto sexy

Brutto infortunio per Samantha De Grenet che non sta attraversando un periodo facile. Ora che lei, come tutti, potrebbe godersi questo rinnovato senso di libertà, invece dovrà farsi operare. Lo ha annunciato alla sua maniera, indossando una sottoveste di seta molto sexy (e senza indossare il reggiseno). Un modo anche per esorcizzare l’intervento al quale va incontro tra un paio di mesi.

É stata la stessa Samantha a dirlo, mostrano il braccio destro fasciato: “É ufficiale! Mi sono fatta veramente male: epicondilite, edema, forte infiammazione e lesione del tendine… ora qualche terapia per arrivare a settembre e non rovinarmi un’estate già tanto anomala… poi si interverrà!! Ma sempre avanti e sempre positive!!!Non mi ferma nessuno”, ha scritto. In pratica soffre del cosiddetto ‘gomito del tennista‘ e non c’è altro rimedio se non quello di passare sotto le mani di un ortopedico. Ma anche questa volta sta affrontando tutto con sorriso e determinazione.