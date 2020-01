La confessione in lacrime di Samantha De Grenet alla Balivo – VIDEO

La confessione in lacrime di Samantha De Grenet alla Balivo: “E’ passato già un anno dal male…non ho avuto il coraggio” – VIDEO

Samantha De Grenet ha confessato, in lacrime, il suo periodo nero avuto ormai un anno fa. La showgirl, nel corso della trasmissione “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo ha confidato quello che le era successo

Leggi anche: Il cambiamento di Samantha De Grenet su Instagram – VIDEO

Samantha De Grenet si è così, finalmente, sfogata in diretta tv raccontando il suo male: “È passato un anno ormai da questa cosa… Non è mai tutto finito, perché ci sono sempre tante cose da fare”, ha raccontato. Scopri il resto nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI