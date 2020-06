Chris Trousdale, ex bimbo prodigio della boy band dei Dream Street, è morto all’età di 34 anni per una malattia non precisata.

“È con il cuore pesante che confermiamo la scomparsa di Chris Trousdale avvenuta il 2 giugno 2020 per una malattia non precisata. E’ stato una luce per tanti e mancherà moltissimo alla sua famiglia, agli amici e ai fan in tutto il mondo”

Così Amanda Stephan, manager di Chris Trousdale, ex bimbo prodigio della boy band dei Dream Street, annuncia la scomparsa del cantante che era ricoverato in un ospedale di Burbank, in California.

