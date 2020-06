Amici Speciai | Umberto Gaudino 4° finalista | Video

Amici Speciali: dopo la rinuncia dei The Kolors alla finale, Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino scelfono Umberto Gaurino come finalista, video.

Umberto Gaudino è ufficialmente il quarto finalista di Amici Speciali. Dopo la rinuncia dei The Kolors che hanno preferito non partecipare alla finalissima lasciando il posto ad un altro concorrente, Alessio Gaudino, Irama e Michele Bravi, i tre concorrenti che avevano scelto la band come quarto finalista, hanno deciso di dare tale possibilità al ballerino di latino Umberto Gaudino che si contenderà così la vittoria durante la finale del 5 giugno, in diretta in prima serata su canale 5.

Chi sarà, dunque, il vincitore?