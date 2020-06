Ti ama davvero? Scoprilo da 8 indizi

Ci sono dei segnali che, più di altri, possono indicare che qualcuno è davvero innamorato di noi. Scopriamo quali sono.

Amare ed essere amati è senza alcun dubbio una delle esperienze più belle che si possano fare. E sebbene il fatidico momento in cui ci sente dire le paroline magiche sia qualcosa di assolutamente speciale, a volte anche cogliere determinati segnali può essere importante, specie se si attraversano momenti di crisi, se ci si sente in dubbio o se, più semplicemente, si avverte il bisogno di capire se e quanto si piace alla persona del cuore.

Per fortuna, esistono alcuni indizi che possono dirla lunga sui sentimenti che le altre persone provano nei nostri confronti e tra questi ci sono anche quelli che indicano proprio l’amore. Si tratta di modi di fare che possono cambiare da persona a persone e che in alcuni sono più evidenti che in altri. Modi di fare che, però, alla base, tendono ad essere sempre gli stessi. Oggi, al fine di imparare a capire se chi ci sta accanto prova dei sentimenti d’amore per noi, proveremo quindi a capire quali sono.

Come capire se ti ama da alcuni semplici modi di fare

Nella vita arriva sempre il momento in cui ci si trova a chiedersi se qualcuno ci ama o meno. Può trattarsi del partner con il quale si sta ancora da poco tempo, da un amico per il quale si provano sentimenti nuovi o di qualcuno che pur dicendosi innamorato ha dei modi di fare che non convincono affatto. In questi casi, può tornare utile affidarsi a dei segnali indicatori di un sentimento prezioso come l’amore. Segnali che possono dirla lunga su ciò che prova l’altra persona per noi così come sull’entità del suoi sentimenti. Scopriamo quindi quali sono i segnali d’amore più evidenti.

Ha occhi solo per te. Uno dei primi segnali che indicano amore è dato sicuramente dal modo in cui l’altra persona ti guarda e da quanto tende a farlo nel corso della giornata. Una persona che ama tende a non perdere mai di vista l’oggetto del suo amore. Ciò si traduce nell’incrociarne spesso lo sguardo o nello scoprirlo intento ad osservarti. Inoltre chi ama ha occhi solo per la persona amata. Cosa che porta a guardarla in modo diverso da come fa con gli altri. Un modo che spesso viene notato anche dalle persone che si hanno intorno.

Si fa sentire spesso. Gli uomini, di solito non sono molto loquaci e non si spendono in telefonate o messaggini. Quando ciò avviene è segno che nutrono un profondo interesse. Ancor meglio se la cosa va aumentando con il tempo. Ricevere messaggi del buongiorno o della buona notte o foto che mostrano cosa sta facendo o cosa sta mangiando sono quindi segnali che possono ricondurre a un sentimento d’amore. Sopratutto se ai messaggi segue il desiderio di comunicare e di sapere come stai a tua volta e cosa stai facendo.

Vuole passare il tempo libero con te. Un altro segnale che indica l’amore di un uomo è dato da come sceglie di spendere il suo tempo libero. Quando dimostra di voler passare ogni istante insieme, anche se ciò comporta sessioni di shopping o pomeriggi a chiacchierare di argomenti che normalmente lo annoierebbero, allora il suo amore può essere dato praticamente per certo. Ancora di più se per stare con te rinuncia all’uscita con gli amici o a cose che normalmente avevano la priorità su tutto.

Mostra interesse nei tuoi confronti. Una persona innamorata di solito, si preoccupa di come stai, di cosa provi e di come vivi la tua vita. Domande su come hai trascorso la giornata, o uno sguardo attento su eventuali cambiamenti di umore sono quindi segnali che è innamorato e che si tratta di un sentimento profondo e destinato a crescere. Ancor meglio se si interroga spesso su come ti senti rispetto a situazioni come quella lavorativa o quelle legate ai rapporti con altre persone.

Cerca il contatto fisico. Chi ama desidera guardare e poter avere un contatto fisico con la persona amata. Che si tratti di abbracci, di semplice vicinanza o di tenersi per mano, ogni gesto, se vissuto con amore, è percepito come qualcosa di speciale. Se il tuo lui cerca il contatto fisico (ovviamente con rispetto), e in presenza di altri segnali, quindi, molto probabilmente è un uomo innamorato.

Rispetta il tuo punto di vista. Chi ti ama lo fa in toto e tende a rispettare il tuo punto di vista. Anche se non è d’accordo con te non cerca di cambiarti e davanti agli altri è sempre pronto a far squadra. Si tratta di un aspetto importante della vita di coppia che indica indubbiamente la presenza di un sentimento importante e di una persona in grado di sostenerlo.

Si fida di te. Chi ama si fida perché vede il meglio della persona che ha davanti. Ciò vale sia per quanto riguarda aspetti legati alla gelosia che per ciò che pensi o per le decisioni che prendi. Seppur sempre pronto a discutere su eventuali pensieri diversi, è anche consapevole del fatto che la tua opinione ha un valore e che lo stesso vale per le tue scelte. Un uomo che ti dimostra fiducia e che al contempo di mostra di poterne dare a lui è sicuramente una persona che ti ama.

Fa progetti futuri. L’amore è fatto di sogni ed è un sentimento che guarda sempre al domani. Un uomo che ama è quindi un uomo che inizia a pensare ad un futuro nel quale ci sei anche tu. Se programma le vacanze pensando ai tuoi giorni di ferie e parla del futuro includendoti in ogni circostanza, allora è davvero innamorato e promette di essere l’uomo giusto con cui pensare di trascorrere la vita.

Ovviamente i segnali sopra elencati sono solo alcuni e non è necessario che siano tutti presenti da subito. L’amore è un sentimento che cresce nel tempo e ciò significa che chi lo prova può anche maturare pian piano che la storia va avanti. Tener conto di questi segnali, però, può essere un buon modo per capire se chi si ha al proprio fianco è innamorato o, quanto meno, sulla strada giusta.