Il punto in comune delle coppie più felici e durevoli

Sapete qual’ è il segreto di una coppia che dura nel tempo? Uno studio americano ci fornisce il punto in comune dei partner con le relazioni più solide.

Le coppie che diffondono la loro felicità su Facebook sono così fastidiose, sembrano essere più interessate a mostrare al mondo la loro relazione piuttosto che a viversela pienamente. E’ come se si sentisse il bisogno di compensare un vuoto all’interno della relazione attraverso la condivisione di momenti felici sui social. Un pensiero condiviso anche dalla scienza. Come vi avevamo rivelato nel nostro articolo Coppia troppo social? Attenti la crisi è dietro l’angolo! alcuni studi avrebber confermato che la tendenza a postare nasconderebbe un indice di insicurezza. Collezionare “like ” sui social aiuterebbe a colmare questa insicurezza. Ma siate pronti a ricredervi, un nuovo studio è pronto a ribaltare completamente questa ipotesi e ad affermare esattamente il contrario.

Coppia postare foto sui socialè indice di felicità

Le coppie che postano le loro foto sui social sarebbero quelle che durano più a lungo secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università del Wisconsin-Madison e pubblicato su Cyberpsicologia, Comportamento e Social Networking.

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno intervistato 180 studenti, tutti in coppia. Ai ragazzisono state poste domande mirate per comprendere lo stato della loro relazione ma anche il loro grado di coinvolgimento. Successivamente gli scienziati hanno analizzato i loro profili social e hanno constatato quante foto della loro coppia erano state condivise sulla loro bacheca di Facebook, oppure quante volte hanno pubblicato sulla bacheca dei loro partner o ancora quante persone avevano accesso a queste pubblicazioni.

6 mesi dopo l’inizio dello studio, gli scienziati hanno fatto il punto della relazione degli studenti. Vuoi sapere cosa avevano in comune tutte le coppie? Il punto in comune è che avevano la tendenza a pubblicare la loro felicità su Facebook.

Sarebbe quindi questo il ​​segreto della longevità di una coppia?

La questione non è così semplice come potrebbe sembrare. I due ricercatori che hanno condotto lo studio, Catalina L. Toma e Mina Choi avrebbero cercato di dimostrare quanto gli “indici di autorappresentazione” su Facebook determinino il grado di fidanzamento delle coppie, il che suggerisce che hanno maggiori probabilità di durare.

Quindi, il nocciolo della questione non è che la coppia dura di più perché pubblica le loro foto di coppia sui social. È solo che in linea generale, quando condividi e pubblichi qualcosa che riguarda la tua sfera privata sui social network è perchè pensi che la vostra relazione sia una cosa seria e che abbiate molte probabilità di continuare su questa strada.

