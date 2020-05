Mara Carfagna incinta | Aspetta una femmina da Alessandro Ruben

La vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, a 44 anni, aspetta la sua prima figlia dal compagno Alessandro Ruben, avvocato ed ex deputato di Fli.

Fiocco rosa in Parlamento, Mara Carfagna è incinta e aspetta la sua prima figlia dal compagno Alessandro Ruben, avvocato e ex deputato di Fli.

La vicepresidente della Camera, a 44 anni, finalmente avvera il suo sogno di diventare madre, dopo la fine prematura del precedente matrimonio con Marco Mezzaroma, durato solo un anno.

La notizia della gravidanza era già stata anticipata da Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, grazie ad alcune foto inviate da un lettore che aveva pizzicato la deputata di Forza Italia in un negozio di abbigliamento premaman. Poi la conferma da parte dell’Ansa attraverso un comunicato ufficiale.

Mara Carfagna incinta sarà presto mamma di una bambina

Per Mara Carfagna diventare mamma è un sogno che si avvera. La vicepresidente della camera, infatti, non aveva fatto mistero di avere questo desiderio con l’attuale compagno Alessandro Ruben con cui condivide una storia dal 2013.

Specie dopo la fine burrascosa del precedente matrimonio con l’imprenditore edile Marco Mezzaroma, fratello di Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

All’epoca, a fare da testimone alla Carfagna fu proprio Silvio Berlusconi. Ma il matrimonio ebbe una durata breve e dopo un anno giunse al capolinea. Alla fine, annullato anche dalla Sacra Rota.

Dal 2013 però la deputata di Forza Italia è legata ad Alessandro Ruben, avvocato ed ex deputato Fli. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi aveva confessato “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. È un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto”, le sue parole.

Ma chi è Alessandro Ruben? È un avvocato e politico italiano, nato a Roma nel 1966, ha 53 anni, ed è di religione ebraica. Ha già una figlia nata dal precedente matrimonio nel 2004.

Eletto deputato alla Camera nel 2008 nella lista del Popolo delle Libertà, con Alleanza Nazionale e seguace di Gianfranco Fini, abbandona nell’estate del 2010 il PdL per aderire a Futuro e Libertà per l’Italia, in carica dal 2011 al 2013.

Nel 2013 alle elezioni politiche si è candidato al Senato della Repubblica, nella Regione Puglia, nella lista Con Monti per l’Italia risultando il terzo dei non eletti.

Dopo essersi separato dalla moglie, Alessandro Ruben ha iniziato una storia d’amore con Mara Carfagna che dura ormai da 7 anni e che presto sarà cementata dalla nascita di una bambina.