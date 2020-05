Capi d’abbigliamento evergreen | Ogni donna dovrebbe averli – VIDEO

Scopri in un divertente video quei capi e accessori che non passano mai di moda e che, di conseguenza, sarebbe un reato non avere nel proprio armadio.

Dalla camicia bianca alle sneakers, passando per trench, blazer, pantaloni neri, giacche di pelle e tanto altro ancora.

Sono gli evergreen del mondo della moda, quei capi che non risento affatto del trascorrere di anni e stagioni e sono sempre e comunque dei must have.

Scoprili uno per uno nel video qua sopra e per leggere l’articolo completo clicca su Capi d’abbigliamento evergreen | Impossibile non averli nell’armadio