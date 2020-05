Twitter dichiara guerra alla disinformazione in rete e nel mirino finiscono nientemeno che le parole del Presidente americano Trump.

“Non c’è nessuna speranza che le votazioni per posta non siano sostanzialmente una truffa”

Così aveva twittato il Presidente americano Donald Trump ma Twitter non ci sta.

Il social ha messo in atto una severa campagna di fact checking per intensificare la lotta alla disinformazione in rete soprattutto in vista delle lezioni americane.

Nel mirino sono finite persino le parole del presidente americano. Tutti i dettagli nel video qua sopra.

