Zenzero | Un valido aiuto per perdere peso

Scopri come perdere peso più facilmente con l’aiuto dello zenzero.

Con l’arrivo della primavera la voglia di alleggerirsi un po’ e di perdere qualche chilo di troppo è sempre dietro l’angolo. Quest’anno, complice la quarantena che ha portato molti italiani a mangiare qualche di più e ad allenarsi di meno, il bisogno potrebbe essere ancor più elevato. Per fortuna, non serve sottoporsi a diete drastiche e ad allenamenti spietati.

Per tornare in forma basta ripristinare uno stile di vita sano, con un’alimentazione bilanciata e la giusta dose di allenamento. Un mix che può dare grandi risultati e che si può rendere ancor più performante con l’aiuto dello zenzero.

Questo rizoma, sempre più usato in cucina come spezia, è infatti ricco di proprietà benefiche tra le quali ci sono quelle brucia grassi ed in grado di accelerare il metabolismo. Scopriamo quindi come usare lo zenzero per aiutarci a perdere peso più velocemente e con meno sforzi.

Lo zenzero è amico della dieta. Ecco come usarlo al meglio per perdere peso

Per mantenersi in forma e perdere i chili di troppo, l’alimentazione è l’elemento principale e dal quale non si può in alcun modo prescindere. Mangiare cibi sani e bilanciati è quindi la prima cosa da fare e alla quale va unita l’attività fisica, utile anche per mantenersi in salute.

Oltre a saper scegliere i cibi giusti, però, tante volte si può approfittare delle loro proprietà benefiche che in alcuni casi si rendono più che utili per chi è a dieta.

Un alimento che si può definire quasi il re di quelli che aiutano nella perdita di peso è lo zenzero, ricco di proprietà benefiche e in grado si sollecitare il metabolismo e bruciare i grassi.

Lo zenzero, infatti, ha proprietà termogeniche che portano ad accelerare il metabolismo, stimolando anche la combustione dei grassi. Un recente studio pubblicato sul National Institutes of health ha infatti riportato che i soggetti in sovrappeso che fanno uso di zenzero tendono a dimagrire più facilmente.

Ma come usarlo per ottenere dei risultati?

Al mattino. Una tazza di acqua calda con zenzero è l’ideale per svegliare il metabolismo e darsi una sferzata di energia.

Nei pasti. Lo zenzero è una spezia dal sapore molto gradevole. Il suo sapore fresco si combina infatti perfettamente nelle insalate o in abbinamento ai secondi piatti che tende a rendere meno grassi e pesanti al palato. Sia sotto forma di radice che in polvere è la scelta giusta, perfetta se abbinata con aglio e altre spezie come curcuma e pepe.

Dopo i pasti. Chi ha problemi di digestione può aiutarsi con una tisana allo zenzero, facile da realizzare anche a casa e perfetta da sorseggiare davanti alla tv. In questo modo si potrà digerire più velocemente, godendo anche dei benefici legati alla dieta.

Durante il giorno. In generale, lo zenzero può essere anche masticato durante il giorno. Attenzione però perché il sapore, in questo caso, è molto forte e può non piacere a tutti.

Attenzione: Come tutti gli alimenti, anche lo zenzero può non essere indicato a tutti. Se si soffre di particolari patologie o si assumono farmaci anticoagulanti, prima di assumerlo bisogna rivolgersi al proprio medico curante.

Assumere lo zenzero si rivela molto utile sia per perdere peso che per apportare benefici diversi all’organismo. Il tutto in modo naturale e senza controindicazioni a parte quelle precedentemente segnalate.