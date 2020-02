Zenzero | 8 tipi di persone che non dovrebbero farne uso. Perché per alcune categorie di persone mangiare zenzero potrebbe far male alla salute? Scopriamo le controindicazioni dello zenzero

Lo zenzero è conosciuto come una uno degli alimenti più salutari per l’uomo. Mangiare zenzero fa bene, è risaputo per i molti benefici che, questa radice, apporta all’organismo di chi ne fa uso ma, esistono alcune categorie di persone che, al contrario, non dovrebbero consumare zenzero perché recherebbe loro dei danni alla salute. Negli ultimi anni lo zenzero è diventato un ingrediente virtuoso per le sue preziose proprietà. Questa pianta, infatti, ha moltissimi benefici sulla digestione e sulla depurazione dell’organismo, è inoltre perfetta per alleviare efficacemente i sintomi di un raffreddamento stagionale. Il nome scientifico è Zingiber officinale ed è molto diffuso oramai anche in Europa per le sue proprietà curative e terapeutiche. Tuttavia è utile sapere che, soprattutto in presenza di specifiche situazioni di salute come patologie o disturbi particolari, lo zenzero non va assolutamente utilizzato con leggerezza perché presenta, purtroppo, delle controindicazioni.

Scopriamo quali sono questi 8 tipi di persone e perché un consumo di zenzero potrebbe far male al loro organismo.

Zenzero | 8 tipi di persone che non dovrebbero farne uso

La radice dello zenzero viene usata sin dai tempi antichi per le sue proprietà antiossidanti e antisettiche. Viene considerato un “rimedio per tutto”. Si tratta di uno degli alimenti naturali più efficaci al mondo. Tuttavia, determinati tipi di persone dovrebbero fare attenzione allo zenzero. Non possiamo parlare di controindicazioni vere e proprie o, tanto meno, di effetti collaterali. Certo è che determinate persone con disturbi particolari farebbero meglio a evitare il suo uso proprio perché le sue forti proprietà curative in casi specifici potrebbero, al contrario, aggravare dei problemi già esistenti. Scopriamo le 4 categorie di persone che sarebbe meglio evitassero un consumo eccessivo di zenzero.

Ricordiamo che la dose da assumere giornalmente si aggira intorno ai 4 gr per coloro che invece non presentano particolari malattie.

Tale posologia ci consente di ridurre gli effetti collaterali dello zenzero e trarre giovamento dalle sue moltissime proprietà, tra le quali troviamo il suo potere antinfiammatorio naturale che riesce a ridurre il dolore legato non solo alle infiammazioni articolari, ma anche al mal di testa e alle emicranie.

1. Donne in gravidanza e allattamento

Nonostante possa essere utile a ridurre sintomi della gravidanza come la nausea gravidica, lo zenzero può peggiorare l’acidità di stomaco e irritare temporaneamente l’utero.

Inoltre, lo zenzero aumenta la peristalsi (contrazioni intestinali che favoriscono la digestione). Quindi in caso di una gravidanza, lo zenzero può essere assunto ma solo in dosaggi molto bassi così da non andare a interferire con le normali funzionalità dell’organismo. Sarà sempre bene, inoltre, non esagerare con questa pianta. Inoltre eventuali effetti collaterali dipendono anche dal modo in cui lo si assume, in polvere ad esempio potrebbe causare male allo stomaco o gonfiore addominale, mentre la radice è sconsigliata per chi soffre di ulcere o gastrite forte. Lo zenzero è sconsigliato anche durante il periodo di allattamento. Secondo il parere di alcuni medici la dose giornaliera di zenzero in gravidanza non deve superare 1 gr al giorno. Tuttavia, altri specialisti ne vietano completamente l’uso. Dal momento che non vi è un consenso generale unanime è sempre meglio evitarne il consumo e fare riferimento alle indicazioni che darà il proprio medico curante.

Sembra inoltre che questa spezia sia in grado di ridurre l’assorbimento di alcuni minerali importanti (come ad esempio il ferro) durante questo particolare momento nella vita di una donna.

2. Persone con problemi di circolazione sanguigna

Lo zenzero incrementa e stimola il flusso sanguigno, che è generalmente una cosa buona. Tuttavia, le persone con disordini ematici come emofilia dovrebbero evitarne il consumo. Anche le persone che prendono medicine per questi disordini dovrebbero evitarlo, in quanto potrebbe annullarne gli effetti. Chi segue terapie farmacologiche per la coagulazione del sangue dovrà stare attento perché questa pianta è capace di rendere il sangue più fluido, perché va a migliorare la circolazione del sangue. Quindi se da un lato protegge da coaguli del sangue, dall’altro fluidificandolo, può indurre a forti emorragie.

3. Persone diabetiche

Chi soffre di diabete deve stare attento perché questa pianta ha anche il potere di far calare lo zucchero nel sangue. Dunque se viene assunto assieme a una terapia per il diabete potrebbe causare dei rischi per la propria salute in quanto rischierebbe di far diminuire eccessivamente i livelli di glicemia del sangue.

Lo zenzero è caratterizzato da molecole, i gingeroli, che hanno il potere di ridurre il livello di zuccheri nel sangue. Se l’uso dello zenzero può essere indicato per tenere sotto controllo il valore degli zuccheri, è pur vero che il consumo in concomitanza di farmaci che diminuiscono la glicemia potrebbe rivelarsi pericoloso.

I livelli di glicemia potrebbero infatti scendere molto e provocare fastidi non indifferenti alla persona affetta da diabete. Per questo motivo, consigliamo di controllare costantemente i propri valori ed eventualmente richiedere un consulto con un diabetologo e valutare bene queste controindicazioni dello zenzero.

4. Persone con problemi cardiaci

Le controindicazioni dello zenzero riguardano anche la salute e il funzionamento del sistema cardiocircolatorio. Questo alimento contiene degli antiossidanti che combattono i radicali liberi e proteggono di conseguenza il cuore da disfunzioni come la pressione alta. Ciò significa che lo zenzero possiede proprietà che consentono di abbassare la pressione arteriosa. Quindi le persone con problemi cardiaci devono prestare maggiore attenzione al consumo di zenzero perché quest’ultimo contiene degli antiossidanti che abbassano le pressione del sangue, occhio quindi se si assumono già dei farmaci come gli ipertensivi.

Consumare considerevoli quantità di zenzero e assumere contemporaneamente farmaci che agiscono come ipotensivi porterebbe ad un eccessivo abbassamento dei valori pressori con conseguenze rischiose. Come nel caso della glicemia, consigliamo di monitorare la pressione e parlare con un medico specializzato per capire se e come potere fare uso dello zenzero pur portando avanti una terapia farmacologica.

5. Persone con calcoli biliari, ulcere

Sappiamo che lo zenzero è indicato per contrastare bruciori di stomaco e cattiva digestione grazie ai suoi componenti costitutivi, come il gingerolo, che placano l’infiammazione delle pareti e stimolano la produzione di succhi gastrici, accelerando il processo digestivo.

Bisogna comunque sottolineare che il gingerolo sollecita anche la produzione della bile, un liquido fondamentale per la digestione, il cui accumulo può causare la formazione di calcoli biliari. Le persone che già soffrono di tale patologia dovrebbero limitare o escludere lo zenzero dalla propria dieta quotidiana. Il consumo saltuario e occasionale, invece, non sembra determinare particolari conseguenze quando si tengono presenti le controindicazioni dello zenzero in questi casi.

Se si soffre di ulcere o gastrite in modo grave non va assunto zenzero, così come è bene starne alla larga se si assumono dei medicinali o quanto meno verificare se ci sono interazioni con le terapie farmacologiche. Quindi, chi soffre di calcoli biliari è meglio se non assume zenzero, perché tra le sue proprietà curative c’è proprio la capacità di stimolare i succhi gastrici e la bile.

6. In vista di un operazione chirurgica

Sebbene lo zenzero venga usato per contrastare nausea post operazione o come rimedio naturale antiemetico, è sconsigliato farne uso nei giorni che precedono un’operazione chirurgica importante. Ciò perché, come è stato osservato più volte, tra gli effetti collaterali dello zenzero figura la possibilità di incorrere in emorragie ed ematomi. È facile a questo punto capire che la sospensione dello zenzero è fondamentale per evitare di trovarsi di fronte a ingenti perdite di sangue durante l’intervento stesso.

Se, quindi, si è sottoposti a un intervento chirurgico, come per altri prodotti naturali, sarà opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia per capire se possono esserci eventuali interazioni tra lo zenzero e il normale decorso post operatorio. 7. Persone che assumono determinati farmaci Ci stiamo riferendo in primis ai farmaci anticoagulanti che vengono assunti in particolari circostanze e per i quali bisogna far attenzione all’assunzione dello zenzero. L’associazione anticoagulanti e zenzero non è indicata perché potrebbe dare origine a emorragie interne e quindi ematomi. Ricordiamo che tra gli anticoagulanti più comuni vi sono l’aspirina e il warfarin e alcuni antinfiammatori (ibuprofene, diclofenac ecc.). Accanto agli anticoagulanti troviamo i farmaci che regolano la pressione e il diabete. Dal momento che tali farmaci riducono i livelli pressori e degli zuccheri, e tenendo presenti le controindicazioni dello zenzero, l’uso di questa spezia potrebbe diminuire drasticamente questi livelli e portare a scompensi fisici. 8. Persone con colon irritabile Anche chi soffre di colon irritabile deve fare molta attenzione con la pianta di zenzero. Favorendo i movimenti intestinali, questo prodotto è assai efficace in caso di stipsi o di stitichezza, ma ha effetti controproducenti se il colon è irritato. In questo caso può favorire diarrea, eccessiva motilità intestinale e addirittura stimolare la produzione di gas. Potrebbe interessarti anche: Pancia piatta in 30 giorni | Attenzione ai cibi ad alta fermentazione