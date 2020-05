Bicarbonato di sodio | il trucco miracoloso contro la forfora

Stanco della forfora che rovina la tua vita? Usa il bicarbonato di sodio per liberartene efficaciemente ed in fretta. Scopri come fare.

La forfora è decisamente antiestetica. I capelli sembrano sempre sporchi così come i vestiti. Odi la gente che ti fissa la testa quando ne sei affetta. Oltretutto èdavvero molto ostinata. Hai provato tutto, incluso shampoo appositamente creati, ma nulla ha funzionato … Non solo i trattamenti sono costosi, ma il cuoio capelluto sembra sempre più secco.

Fortunatamente, esiste un riedio infallibile a base di bicarbonato di sodio.

Bicarbonato di sodio per eliminare la forfora

Ecco finalmente un rimedio efficace per eliminare la forfora in modo permanente. Inoltre, non costa quasi nulla! Il trucco miracoloso è quello di mescolare un pò di bicarbonato di sodio al tuo shampoo.

Cosa ti serve

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio + shampoo

Come fare

Metti un pò del tuo solito shampoo sulla tua mano, aggiungi il bicarbonato di sodio e mescola bene tra le mani. Applicare la miscela su tutto il cuoio capelluto, massaggiando energicamente. Sciacqua con acqua come al solito. Ripetere più volte alla settimana.

Bicarbonato di sodio: il trucco dei miracoli contro la forfora

Grazie a questo trucco naturale, non vedrai più la forfora sui toi capelli. Facile, veloce ed efficace. I risultati sono visibili dalla prima applicazione! Ancora meglio se continui questo trattamento più volte alla settimana.

Fai attenzione, la forfora a volte è un segno di altre complicazioni della salute. Chiedi consiglio al tuo medico se il problema persiste.

Perché funziona?

Il bicarbonato deterge il cuoio capelluto esfoliando la pelle morta, ma anche rimuovendo l’eccesso di sebo. Aiuta anche a limitare la proliferazione di funghi responsabili di forfora e prurito. Quindi non li vedrai mai riapparire.

