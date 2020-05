Fabrizio Moro allarga la famiglia: il cantautore, papà di Libero e Anita, nati dal suo amore con l’ex compagna Giada Domenicone, presenta ai fan gatta Rina.

La famiglia Mobrici, vero cognome di Fabrizio Moro, si allarga. Il cantautore, papà di Libero, 10 anni, e Anita, 6 anni, nati dalla storia, oggi finita, con Giada Domenicone, con una storia su Instagram, ha presentata ai fan l’ultima arrivata in famiglia: una tenerissima gattina che hanno deciso di chiamare Rina.

Separato dall’ex compagna da tre anni, Fabrizio Moro dedica tutto il tempo libero che ha a disposizione ai suoi bambini che, durante la quarantena, abitando vicini, si sono divisi tra la casa del padre e quella della madre come ha raccontato lo stesso Moro in un’intervista con la pagina Instagram di Billboard Italia.

Sui social, il cantautore condivide spesso foto e video dei momenti che trascorre con i suoi figli. Nelle scorse ore, così, ha pubblicato un breve filmato in cui si vedono Libero e Anita occuparsi della loro nuova amica. “Ragazzi qui c’è un nuovo amico, anzi amica. Il suo nome è Rina”, ha scritto Moro condividendo il tenerissimo commento che ha subito conquistato i suoi fan.

Nelle prossime ore, dunque, il cantautore regalerà ai fan anche video in cui è alle prese lui stesso con la piccola Rina? In attesa di scoprirlo, i fans attendono di sapere qualcosa in più sul progetto “Il senso di ogni cosa” con cui ha chiesto ai fan di inviargli video in cui abbracciano o baciano le persone o le cose che rappresentano il senso di ogni cosa di ciascuno.

L’artista, dunque, sarà autoritario anche con la piccola Rina. Parlando del suo essere padre, a Billboard, ha dichiarato: “la nostra situazione è difficile da gestire. Io e la mamma siamo separati da tre anni, quindi lei è più permissiva e invece io, che dovrei essere l’artista, sono più generale“.