La Bundesliga riparte e batte il Coronavirus. Il massimo campionato tedesco sarà il primo a ricominciare dopo il lungo stop caudato dalla pandemia da Coronavirus. Lo ha confermato oggi la

Angela Merkel dopo il vertice con i governatori dei Länder. Ora toccherà alla Federcalcio tedesca scegliere una data per il ritorno in campo, anche se sarà dopo la metà di maggio. Indicativamente il primo weekend buono potrebbe essere quello del 23-24 di questo mese.

Quello della Bundesliga è un segnale importante anche se la gestione sarà controllata passo dopo passo. In ogni caso rimangono le strettissime regole per garantire la sicurezza a tutti e si giocherà a porte chiuse. In Inghilterra invece sempre oggi è slittato almeno di una settimana il ritorno agli allenamenti. E la Serie A? Domani un primo vertice tra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico per definire il protocollo. In teoria dal 18 maggio potrebbero ricominciare gli allenamenti di gruppo.