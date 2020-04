Covid-19 farmaco, dagli Usa una scoperta che potrebbe cambiare tutto

Il farmaco sperimentale nato nei laboratori della Gilead Sciences ha mostrato di essere efficace contro il Covid-19. E le azioni dell’azienda sono schizzati alle stelle

Una corsa contro il tempo per scoprire il primo vaccino efficace contro il Covid-19 e la più vicina sembra l’équipe dell’industria americana Gilead Sciences. Perché il primo farmaco per curare l’epidemia da Coronavirus procurerà un duplice vantaggio. Da una parte far tornare a respirare il mondo.

Dall’altra, per il produttore, un oceano di soldi freschi. E dagli Usa arriva la notizia che i ricercatori della Chicago University hanno ottenuto risultati importanti.

Utilizzano il farmaco a base di Remdesivir nato nei laboratori della Gilead, hanno curato 13 pazienti gravi affetti da Covid-19. Due di loro sono morti, ma gli altri sono stati dimessi nel giro di pochi giorni. Il farmaco fa calare decisamente la febbre e permette di staccare i pazienti dai ventilatori nel giro di 24 ore. Così i’ futures’ in Borsa di Gilead stanno schizzando alle stelle, in attesa di nuovi riscontri su altri pazienti.