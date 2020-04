Morta Susanna Vianello, figlia di Edoardo e Wilma Goich

Susanna Vianello, figlia di due famosi cantanti, è scomparsa a soli 49 anni per una grava malattia. L’amico Fiorello è stato tra i primi a mandarle un messaggio

Susanna Vianello, nota speaker radiofonica romana, è morta nella notte a soli 49 anni. Un tumore, scoperto solo nelle ultime settimane e che l’ha consumata in pochissimo tempo senza lasciarle scampo. Lavorava a Radio Italia anni ’60, ma l’amore per la musica l’aveva ereditato dai genitori, Edoardo Vianello (quello de I Watussi e mille altri successi) e Wilma Goich che insieme hanno fatto coppia anche sul palco.

Tra i primi a ricordarla un amico sincero come Fiorello. Su Twitter ha postato quattro immagini insieme dedicandole un dolce pensiero: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai”. E di lei ha parlato anche Andrea Vianello, perché il giornalista e noto conduttore ha perso sua cugina: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più”.