Il ritorno a scuola? Ben oltre il 3 aprile, questo è certo. A confermarlo, pochi minuti fa, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che è intervenuta a ‘La vita in diretta’ su Rai Uno: “Sicuramente ci sarà una proroga della chiusura delle scuole oltre la data del 3 di aprile. L’obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando stracerto e strasicuro che possano tornare, la salute è prioritaria”, ha detto.

Un discorso che vale, come ha precisato la ministra, per i ragazzi ma anche per tutto il personale scolastico, dai docenti agli amministrativi e al personale di servizio. Azzolina ha anche smentito un prolungamento sino a luglio o agosto. Invece a chi rischiava di perdere l’anno, sarà permesso di recuperare i voti e i giudizi, con metodi ancora in fase di studio.