Coronavirus | Azzolina: “Non sappiamo quando riapriranno le scuole”

Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista a Sky Tg24 ha dichiarato che potremmo andare in contro ad una proroga della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza del Coronavirus

La situazione è abbastanza delicata e l’epidemia di Coronavirus ha investito tutti gli ambiti della vita, compreso quello dell’istruzione. A tal proposito, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina ha annunciato che potremmo avviarci verso una proroga della chiusura delle scuole. Il ministro, come recita il sito Adnkronos, ha dichiarato di voler richiamare tutti alla responsabilità in modo da agire nella massima sicurezza per gli studenti, le scuole, ha affermato Azzolina, verranno riaperte solo nel momento in cui il rischio di contagio sarà completamente scongiurato ma questo dipende esclusivamente dall’evoluzione dell’epidemia.



Con riferimento agli Esami di Stato, il ministro ha ribadito che saranno delineate le procedure per consentire agli studenti di sostenere le loro prove finali, tenendo conto delle difficoltà materiali e degli effetti psicologici che proprio i ragazzi stanno subendo in questo periodo a causa del Coronavirus.

Di fronte a quest’emergenza, nonostante sia difficile far fronte al panico, è giusto continuare a limitarsi alle procedure di sicurezza impartite dalle autorità.

Gina D’Antonio