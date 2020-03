Dal 25 marzo i benzinai in tutta Italia chiuderanno gli impianti: non ci sono sostegni economici e nemmeno tutele per l’emergenza Coronavirus

Dimenticati dal governo e preoccupati per la loro salute che non è difesa adeguatamente nonostante i decreti per il Coronavirus. Ecco perché da domani, 25 marzo, tutti i benzinai cominceranno a chiudere.

I primi a farlo, come hanno annunciato le associazioni di categoria, saranno nelle notte di mercoledì quelli della rete autostradale (compresi raccordi e tangenziali). E dalle ore successive anche tutti gli altri, in città e sulle strade provinciali e statali in tutto il Paese.

potrebbe interessarti: Coronavirus | Nuovo decreto: possibili divieti fino ad Agosto

Come spiegano Faib-Fegica-Figisc/Anisa in una nota, “da soli non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio” In tutto sono coinvolte più di 100mila persone che al momento sono senza un sostegno economico, fondamentale visto che la gente non può più muoversi, ma nemmeno tutele sanitarie.