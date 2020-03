Adriana Volpe rompe il silenzio dopo la morte del suocero e l’abbandono del Grande Fratello Vip 2020: “vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.

Adriana Volpe rompe il silenzio attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram con cui ringrazia tutti per l’affetto che sta ricevendo poche ore dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020 e la morte del suocero Ernesto Parli.

Adriana Volpe dopo la morte del suocero e l’abbandono del Grande Fratello Vip 2020: “è un momento difficile, vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”

Non è un momento facile per Adriana Volpe. La conduttrice, per gravi problemi di famiglia, ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 per stare vicina al marito Roberto Parli e alla figlia Gisele. Il ritorno a casa è stato molto duro per la Volpe che ha detto addio al suocero, morto poche ore fa. Adriana ha così affidato ai social il suo dolore ringraziando tutte le persone che, in questo momento particolarmente doloroso, le stanno dimostrando affetto e sostegno.

“In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia“, ha scritto Adriana.

La conduttrice ha evitato di far riferimento alla morte del suocero ribadendo, però, che per la sua famiglia, non è assolutamente un periodo semplice. Tantissimi i messaggi dei fans che stanno esortando la conduttrice a non mollare.

“Ti siamo vicini, forza e coraggio”, “un abbraccio dal profondo del mio cuore”, “ti vogliamo bene”, “sei una grande donna, ti sono vicina”, scrivono i fan.