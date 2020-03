Dolore al ginocchio | Ecco perchè compare durante la notte

Ti capita di svegliarti di notte a causa del dolore al ginocchio? In questo articolo ti aiutiamo ad identificare la possibile causa e il trattamento giusto.

Il dolore al ginocchio è uno tra i disturbi più diffusi a livello articolare. Identificare la causa è difficile poiché alla base di questo dolore ci sono diverse possibilità, come lesioni o infiammazioni. A volte il dolore si presenta puntualmente di notte ed aumenta gradualmente fino a disturbare il sonno. Se anche tu soffri di questo disturbo e vuoi liberartene proviamo ad individuare la causa del dolore.

Sullo stesso argomento >>> Dì addio al dolore articolare con questo rimedio naturale a base di limone e olio d’oliva

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Quali sono le principali cause del dolore al ginocchio notturno?

Causa 1: artrosi del ginocchio



Caratterizzata da una perdita di cartilagine attorno all’articolazione, l’artrosi è la causa di un caso su tre di dolore al ginocchio notturno.

Causa 2: sindrome di Hoffa (tessuto adiposo)

Alla base della rotula c’è un tessuto “cuscinetto di tessuto adiposo. In alcuni casi, a seguito di un brutale colpo alla rotula o di un movimento a spirale, questo cuscinetto adiposo può subire una compressione tra il condilo femorale e la rotula, causando un forte dolore.

Causa 3: rottura del legamento

Il ginocchio è composto da 4 tipi di legamenti: il legamento collaterale interno (LLI), il legamento collaterale esterno (LLE), il legamento crociato anteriore (LCA) e il legamento crociato posteriore (LCP). I legamenti forniscono stabilità alle articolazioni consentendo di controllare i movimenti troppo violenti. Se l’articolazione del ginocchio si blocca durante uno sforzo troppo intenso, i legamenti subiscono lesioni, le quali causano dolore al ginocchio soprattutto di notte, a volte associato a gonfiore.

Causa n ° 4: tendinopatia rotulea



È molto comune tra gli atleti che praticano sport come il salto in alto. Le persone che ne soffrono provano dolore localizzato sul ginocchio e che si diffonde sotto la rotula a causa della lesione ad un tendine. Il dolore peggiora quando si prova ad effettuare dei salti.

Causa n ° 5: osteoma osteoide

Questa malattia molto rara indica un tumore osseo che si trova nel femore. L’osteoma osteoide colpisce generalmente uomini di età compresa tra 5 e 25 anni.

Altre cause di dolore al ginocchio durante la notte



Diverse teorie spiegherebbero perché il dolore al ginocchio peggiora improvvisamente da un giorno all’altro e si verifica principalmente di notte. Ecco i motivi principali:

1. Il fattore psicologico



Il dolore alle articolazioni esprime la difficoltà a lasciarsi andare. Andare a dormire rilassati dopo aver liberato la mente e sostituito turbamenti e preoccupazioni con un piano d’azione positivo concreto ha ripercussioni positive anche sulle articolazioni che risultano meno tese. Bisogna cercare di essere più flessibili. Andare a letto con una sensazione di isolamento e solitudine può esacerbare il dolore al ginocchio durante la notte. Se vuoi approndire l’argomento : 9 tipi di dolore direttamente correlati alle tue emozioni

L’aumento dei vasi sanguigni



Durante il sonno i vasi sanguigni del corpo aumentano di diametro, conseguentemente anche la pressione sanguigna aumenta facendo restringere lo spazio nelle articolazioni e causando dolore.

3. Un disturbo ormonale



I dolori articolari sono comuni durante la menopausa poiché sono collegati alla riduzione degli ormoni estrogeni, che svolgono l’importante compito di mantenere l’idratazione dei legamenti, dei muscoli, della cartilagine e sulla densità dell’osso.

Intensa attività



Svolgere attività faticose a livello delle articolazioni, che costringono a camminare, molto oppure strare in piedi a lungo, correre, saltare, sollevare pesi pesanti …spesso peggiorano la situazione. Nelle persone che soffrono di dolore al ginocchio o all’anca, il dolore tende a peggiorare durante la notte. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, correre con una leggera inclinazione del corpo in avanti può ridurre la pressione sull’articolazione rotula-femorale, alleviando così il dolore alle ginocchia.

5. Il tempo



Il tempo è una causa ricorrente nelle persone con osteoartrosi, che peggiora il dolore al ginocchio. In genere si verifica in concomitanza a cambiamenti climatici, quando il tempo tende a peggiorare e si intensifica il freddo, la pioggia, l’umidità e il vento … Cosa fare per alleviare il dolore al ginocchio durante la notte?

RGCE: Riposo, Ghiaccio, Compressione ed Elevazione

Per lenire il dolore al ginocchio bisogna tenerlo innanzitutto al riposo il più possibile, con del ghiaccio, un bendaggio e tenendolo leggermente elevato posizionando un cuscino sotto il ginocchio. Alcuni pazienti con artrosi hanno riferito un netto miglioramento dormendo con un cuscino premuto tra le gambe, questa soluzione è efficace a patto che non si tenda a muoversi eccessivamente durante il sonno. Una buona posizione durante il sonno è essenziale, dormire con le gambe dritte aiuta a limitare la pressione sulle articolazioni.

L’ RGCE è un protocollo di pronto soccorso che serve a ridurre gonfiore e dolore e stimolare la circolazione del sangue negli arti. È importante non lasciare il ghiaccio per più di 20 minuti e non posizionarlo mai direttamente sulla pelle. Il bendaggio compressivo deve essere stretto, ma non troppo stretto da impedire la circolazione sanguigna.

Dolore al ginocchio e calore



Il calore di una borsa di acqua calda allevia il dolore al ginocchio. Questo trattamento è particolarmente utile in caso di lesioni al ginocchio ma non in caso di malattie articolari.

Altri suggerimenti importanti

In caso di lesioni è importante intervenire rapidamente in modo che non peggiorino, generalmente si consiglia di interrompere l’attività fisica. In caso di tendinite, lesione del legamento crociato o tumore osseo, la soluzione chirurgica è altamente raccomandata.

Ti potrebbe interessare anche >>>> 8 posti in cui il corpo immagazzina lo stress e il nesso con le emozioni

Gli esercizi di fisioterapia rappresentano un altro valido aiuto per rafforzare le articolazioni e prevenire il dolore al ginocchio. Impara a riconoscere i tuoi limiti fisici e fai attenzione ai segnali che il tuo corpo per invitarti a prendere una pausa.