Coronavirus | Roma posti di blocco per tutti i veicoli

Emergenza Coronavirus: nel weekend in tutte le strade, i parchi e le ville comunali di Roma aumentano i posto di blocco per scoprire i trasgressori

Troppa gente ancora in giro e Roma decide di aumentare i controlli per evitare ulteriori contagi di Coranovirus. Almeno per questo weekend in città ci saranno più posti di blocchi sulle strade della Capitale. Tutti quelli che saranno in macchina dovranno mettersi in coda e pazientare. Perché come si legge nel documento che accompagna il provvedimento, “l’eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità”.

In particolare saranno pattugliati i collegamenti che portano al mare, per impedire che i romani vadano da una parte all’altra della città. Nessuna voglia di far passare il messaggio di una città militarizzata, ma maggiori controlli gioveranno a tutti. Stesso discorso per i parchi di Roma e nelle ville comunali. Il messaggio è chiaro: “Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi. Tutti i trasgressori saranno denunciati”.