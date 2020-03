Ecco perché non dovresti mai mangiare carne e patate insieme

Ami abbinare le patate alla carne per realizzare i tuoi secondi gustosi? Potrebbe essere un grande errore. Se hai questi disturbi, evita.

A meno che non tu sia un sostenitore della cucina vegetariana avrai sicuramente associato carne e patate in qualche tuo pasto. Bistecca e patatine fritte, pollo e patate, roastbeef e purè… le combinazioni sono infinite e il palato le adora tutte, eppure questa combinazione potrebbe essere dannosa per la tua salute. Scopri il perché.

Abbinamento carne e cibi ricchi di amido ed effetti sulla salute

Questo abbinamento è popolare tra grandi e piccini eppure sembrerebbe essere stato messo sotto l’occhio inquisitorio dei nutrizionisti che starebbero torcendo la bocca. Il motivo? Sembrerebbe che la combinazione di carne e cibi ricchi di amido, come le patate, potrebbe danneggiare la salute.

Non ci sono molti studi scientifici a supporto di tale teoria ma diversi medici naturopati hanno reso note scoperte sorprendenti in merito alla combinazione della carne con gli altri alimenti e sarebbe emerso che la combinazione della carne con i carboidrati, presenti sotto forma di amido nelle patate o nel pane degli hamburger sia una combinazioni dannose per la salute.

Secondo il dott. Wayne Pickering, uno specialista della nutrizione tutto ciò avrebbe una spiegazione molto semplice: “Gli amidi per essere digeriti richiedono un ambiente digestivo alcalino mentre la carne ricche un ambiente acido per essere digerita”

Il dottor Pickering spiega che: “Quando mangi carne e amido contemporaneamente il tuo corpo non riesce a digerirli. Il risultato? Se il cibo non viene digerito, resta nel corpo, creando problemi “.



Questi problemi solitamente si traducono in disturbi del tratto digestivo qualibruciore di stomaco, formazione eccessiva di gas, reflusso acido o altro. E come se non bastasse il corpo non assorbe i nutrienti essenziali dal cibo appena mangiato.

Evitare dunque, anche solo per un periodo, di combinare nello stesso pasto carne e patate o pane e carne potrebbe essere sufficiente a risolvere in modo definitivo questi problemi digestivi ed il Dr. William Howard Hay, ne sarebbe la prova vivente.

Il Dr. Hay sostiene di pesare più di 100 chili e di soffrire di molte patologie legate al sovrappeso, inclusa la malattia cardiaca dilatata. Grazie a questo semplice trucco avrebbe perso 22 chili in soli 3 mesi e contemporaneamente sarebbe migliorata molto la salute del suo cuore.

Per aiutare chi come lui soffriva degli stessi disagi, il Dottor Hay ha fondato una dieta che ha chiamato Dieta Hay. Questa semplice abitudine potrebbe migliorare notevolmente la tua salute e la tua vita.