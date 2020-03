Il Ministero della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha varato nella sera del 20 marzo alcune nuove norme restrittive che avranno immediatamente effetto sull’interezza del territorio nazionale.

Con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si stringe ancor di più la mole delle restrizioni attorno ai cittadini:

“È necessario fare ancora di più per contenere il contagio – ha dichiarato il ministro -. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia”