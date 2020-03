Scopri perché gli uomini che sposano le infermiere sono i più felici

Gli uomini subiscono il fascino delle infermiere da tempo immemorabile ma a cosa si deve questa fatale attrazione? Ecco 10 buoni motivi che spiegano questo “fenomeno”.

Uomini e infermiere, l’attrazione che si crea ha ispirato tantissimi film d’amore. Gli uomini sono indubbiamente attratti da queste donne che indossano un camice bianco, ma cos’è che le rende così affascinanti ai loro occhi? A quanto pare esisterebbero ben 10 buoni motivi che validerebbero questa ipotesi. Ti sveliamo quali sono.

Perché gli uomini sono attratti dalle infermiere?

Le infermiere racchiudono moltissime caratteristiche, sono donne rassicuranti, premurose, capaci, intelligenti, indipendenti.. quale uomo non sogna una donna così con la quale condividere la vita? In questo articolo abbiamo elencato per te 10 motivi per cui gli uomini che sposano le infermiere sono i più felici.

1/Le infermiere sono organizzate

Il loro lavoro esige organizzazione, ogni cartella viene archiviata in un luogo specifico, i medicinali sono suddivisi, si organizzano preventivamente in base alle necessità di ogni paziente e lavorano in un ambiente rigorosamente igienizzato ed ordinato. Nelle loro case vige l’ordine e la calma e anche l’uomo più disordinato e caotico ritrova la calma tra le mura di casa.

2/Le infermiere accettano le diversità

Giudicare l’altro nel modo sbagliato è uno dei principali motivi di litigio in una coppia. Le infermiere si rapportano ogni giorno a persone molto diverse,fisicamente e mentalmente, questo le rende più inclini ad accettare il prossimo senza giudicare, un atteggiamento che mantengono anche all’interno del rapporto di coppia.

3/Le infermiere sono forti e sensibili contemporaneamente:



Dolcezza e fermezza in una sola donna. Non si fanno scrupoli a farti un’iniezione se è necessario allo stesso tempo sono gentili e rassicuranti e sempre pronte a fornirti le cure migliori. Quelle cure richiamano un po’ le cure materne e ci evocano ricordi pieni d’amore. A chi non piace essere coccolato.

4/Le infermiere si prendono cura di te

Avere delle nozioni di medicina è senza dubbio un bene. In casa avere un’infermiera è rassicurante per un uomo che non si sente bene, riceverà cure e consigli, senza nemmeno doverli chiedere.

5/Le infermiere salvano vite umane

Le infermiere hanno un animo nobile. T le loro giornate a salvare vite umane. Gli uomini che sposano un’infermiera hanno un eroina al loro fianco e questa consapevolezza le rende altamente apprezzate all’interno del rapporto di coppia.

6/Le infermiere lasciano i mariti più liberi

Spesso gli uomini si lamentano di sentirsi soffocati dalla proprie donne, che non lasciano loro tempo sufficiente da dedicare a se stessi. Le infermiere svolgono un lavoro particolare che le tiene occupate a lungo su turnazione, di giorno, di notte e reperibili per eventuali straordinari, il risultato è che gli uomini hanno a disposizione molto tempo da investire nelle attività che amano di più.

7/Le infermiere danno importanza alla vita

Le infermiere sono donne che hanno molta esperienza di vita, si rapportano continuamente con famiglie, dolore, malattie. Hanno sviluppato grandi capacità di confortare il prossimo. Questo è il motivo per il quale un’infermiera si lamenterà molto poco nella sua vita, anzi ti insegnerà ad apprezzare tutte le cose che la vita ti offre.

8/Le infermiere ti rassicurano

Tendiamo tutti a lamentarci alle prime difficoltà anche delle frivolezze, questo non è il caso delle infermiere che condividono con persone meno fortunate ogni giorno tante difficoltà. Questo sviluppa le loro capacità di problem solving rendendole in grado di individuare soluzioni ai problemi più complicati. Un’infermiera sarà sempre ottimista e farà di tutto per rassicurare il marito in caso di problemi.

9/Le infermiere sono mamme perfette

Essere infermiere significa sapere come comportarsi con un figlio, capire quando sta male e come intervenire, ciò le rende mamme meno ansiose e più amorevoli.

10/Le infermiere hanno molta pazienza

A forza di avere a che fare con i pazienti, le infermiere hanno sviluppato molta pazienza. Le loro giornate sono piene di persone che si lamentano, che reclamano, che si preoccupano e loro li ascoltano attentamente in modo da poter rispondere ai loro bisogni. Questa grande pazienza si verifica anche nel loro rapporto col partner, sono donne molto comprensive con i loro coniugi.