Porti gli occhiali da vista? Ecco allora alcuni consigli per truccarti al meglio esaltando e bilanciando le lenti e la montatura.

Come truccarsi quando si portano gli occhiali? E’ una domanda a cui abbiamo cercato più volte di dare risposta, suggerendovi negli anni diverse soluzioni, proposte e video tutorial.

Oggi affrontiamo la questione a 360 gradi, fornendovi consigli mirati per un make up vincente anche dietro le lenti.

Per ogni tipologia di occhiali, di lenti e di montatura ci sono infatti accorgimenti da tenere ben presenti. Scopriamoli e testiamoli insieme.

Consigli make up occhiali da vista

Montatura sottile o spessa, neutra o colorata. E ancora, lenti che ingrandiscono lo sguardo, che lo rimpiccioliscono, spesse, sottili.

Tante sono le tipologie di occhiali sul mercato e altrettanti i fattori da tenere in considerazione quando poi penserete al trucco da abbinare.

Partiamo allora da dieci consigli basi per scoprire i must di un make up a prova di occhiali da vista.

Sopracciglia – Eh già, si parte proprio da loro, naturale cornice dei nostri occhi. Occorre naturalmente portarle curate ma non eccessivamente artefatte: la montatura stessa rischia infatti rischia di far apparire le sopracciglia più spigolose e meno naturali. Il consiglio è quindi, dopo aver comunque proceduto a una corretta epilazione, di ricorrere a un mascara apposito per fissarle o, qualora fossero un po’ poco folte, anche a una polvere per riempire qualche vuoto sfumando. Meglio evitare il tratto netto di pennarelli e matite.

Occhiaie – Gli occhiali tendono ad enfatizzare le ombre e, di conseguenza le tanto odiate occhiaie. Per camuffare l’effetto il consiglio è di applicare un correttore albicocca-aranciato (non avrete dimenticato la teoria dei colori, vero?) e, per assicurarsi un tenuta maggiore, picchiettarvi un velo di cipria, meglio ancora se gialla (aiuta ulteriormente la correzione della discromia). Attenzione però, no alla cipria opacizzante che segnerebbe troppo il contorno occhi

Eccesso di fondotinta – Per evitare antiestetici segni sulla pelle meglio non eccedere nell’applicazione del fondotinta là dove poggiano gli occhiali, in particolare in cima al naso dove il ponte degli occhiali si sistema. Applicate allora il fondotinta sul resto del viso e limitatevi a sfumarlo in queste zone critiche.

Eyeliner – Un’arma sempre vincente per uno sguardo profondo e seducente. Anche con gli occhiali non delude, a patto però che la codina finale non superi mai la montatura degli occhiali e che la linea non sia eccessivamente spessa, rischierebbe di appesantire lo sguardo.

Labbra – Qui limiti proprio non ne esistono, se non il vostro gusto personale. Via libera allora a ogni genere di texture e colore per valorizzarle come meglio si crede.

Ombretti chiari e luminosi – Sono una vera chiave di volta quando le lenti utilizzate rimpiccioliscono gli occhi. L’effetto shimmer andrà benissimo e, come extra tocco, una matita burro nella rima interna renderà l’occhio otticamente più grande.

Smokey eyes – Perfetto se gli occhiali ingrandiscono l’occhio. Vi consigliamo però di realizzarlo in tonalità quali grigio, marrone, prugna e affini, decisamente di più facile gestione rispetto al classico nero

No ai Toni freddi – Naturalmente ognuna può optare per le cromie che preferisce ma è giusto sottolineare come l’occhiale già si caratterizzi per simili sfumature, le stesse che, per giunta, enfatizzano le occhiaie di cui sopra

Bilanciare la montatura – E’ questo il segreto di un make up vincente quando si portano gli occhiali. La montatura è importante? Meglio allora optare per un trucco più sobrio. Montatura colorata? Make up obbligatoriamente a suon di colori neutri. Montatura leggera? Sopraccigli importanti must.

Ton su ton– Decisamente da evitare. Scelte tipo labbra in tinta con la montatura sono decisamente too much. Nel dubbio potrete andare sul sicuro optando per labbra nude e sottotoni neutri.

Seguendo questi dieci consigli i vostri occhiali da vista diventeranno plus del vostro look, un perno attorno a cui far ruotare uno stile vincente.