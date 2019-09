Astrologia: 4 uomini dello zodiaco che fanno di tutto per rendere felici le loro donne

Associati al mito dell’uomo perfetto, i cavalieri dello zodiaco sembrano diventare sempre più rari. In un mondo in cui l’individualismo è legge e in cui i sessi si contrappongono nelle lotte titaniche, il romanticismo muore lentamente, distruggendo sul suo cammino le speranze delle donne annoiate dalle crescenti delusioni e dai cuori infranti.

Oggi, l’amore soccombe alla legge di Talion. Occhio per occhio e dente per dente, è il motto delle coppie disilluse che soccombono all’equilibrio del potere per governare la loro unione.

Per paura della sofferenza, le donne vivono intrappolate in un guscio impenetrabile. Gli uomini, d’altra parte, alzano le mani di fronte a tanta freddezza e finiscono per favorire relazioni che sono certamente più frivole, ma che garantiscono un’unione armoniosa. Una decisione a rischio per entrambe le parti poiché a volte costa loro la prospettiva di trovare il vero amore.

Perché è così difficile fidarsi l’uno dell’altro?

Christophe André, uno psichiatra cognitivo, discute la nozione di sfiducia, che appare principalmente nelle persone ipersensibili e vulnerabili. Sebbene non sia patologica come spiega in una intervista sulla rivista Psychologies, può facilmente, se esacerbato, portare a sentimenti di solitudine e isolamento sociale. Pertanto, è fondamentale superarla o almeno mitigarla per non subire ripercussioni negative.

Tra i fattori che portano a questo disturbo comparirebbe l’idealizzazione. Idealizzare l’innamorato porterebbe innegabilmente alla rottura delle nostre relazioni. Colorata di illusioni e cinismo, la relazione aspira a una visione surrealista della coppia che ci ostracizza nell’amore e ci spinge a impegnare il piano Orsec, vale a dire a prendere il volo.

Tuttavia, come spiegato da Agnes Payen autore e soprologo laureato in psicologia, “entrare in relazione con gli altri è sempre un rischio. Pertanto, è essenziale dedicare del tempo a testare l’affidabilità prima di esprimere giudizi e trarre conclusioni affrettate. Inoltre, sottolinea che se la fiducia nell’altro è problematica, inizialmente deriva da un problema di fiducia in se stessi perché uno non si sente abbastanza forte mentalmente da accettare le conseguenze di una possibile delusione”.

A sollevare una parte del velo sul futuro delle tue relazioni ci pensa l’astrologia. Facendo affidamento sulle configurazioni celesti, gli astri identificano i 4 coraggiosi cavalieri dello zodiaco. Autentici, onesti, fedeli e romantici alla perfezione, si distinguono dagli altri per le straordinarie qualità che placherebbero i dubbi delle donne più scettiche e infine permetterebbero alle loro partner di avere fiducia nell’amore.

I 4 cavalieri dello zodiaco

Capricorno

Occhi freddi e inarrivabili, i Capricorno sono molto diversi nell’intimità. I nativi di questo segno sono pieni di attenzione per chi fa battere il loro cuore e lavorano duramente per dimostrare il loro amore. Il loro motto? assicurarsi che le loro azioni parlino da sole. Molto generosi, non lesinano sui mezzi: viaggi di lusso, regali stravaganti, fine settimana improvvisati, nulla è fuori dalla loro portata quando si tratta di far sorridere la donna con la quale condivideono la loro vita.

Pesci

Combinando creatività e romanticismo, il nativo Pesci usa la sua intuizione per sorprendere il partner. A casa, al lavoro o in un ambiente ancora più intimo, moltiplicano piccoli gesti morbidi e teneri per mostrare il loro affetto. A differenza del Capricorno che preferisce un’evidente prova dell’amore, i nativi di questo segno privilegiano i semplici piaceri della vita quotidiana.

Leone

Animati dal loro ego e dal loro desiderio di compiacere, gli uomini Leone proiettano questa sensazione sul loro partner. Pertanto, non esiteranno a posizionarlo su un piedistallo e a coprirlo di lode perché ai loro occhi, la loro coppia è la migliore. Inoltre, i nativi di questo segno sono estremamente generosi, una qualità che non esitano a proporre per compiacere gli eletti del loro cuore. Ai loro occhi, la sua felicità viene prima di tutto.

Toro

Sono spesso descritti come testardi e ostinati. Tuttavia, i toro sarebbero tra i segni più fedeli dello zodiaco. In amore, si danno corpo e anima per raggiungere l’osmosi spirituale con il loro partner e non esitano a fare ogni sforzo per garantire il loro benessere. Inoltre, sono estremamente talentuosi nel riconoscere i cambiamenti d’umore dei loro cari e di conseguenza, sono costantemente in allerta per dare alla partner tutto il supporto di cui potrebbe aver bisogno.

