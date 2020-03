Coronavirus, Giuliana De Sio contagiata: l’attrice, ricoverata allo Spallanzani da due settimane, racconta il dolore, la solitudine e l’orrore che sta vivendo.

Giuliana De Sio contagiata dal coronavirus anche se, fortunatamente, sta sconfiggendo il Covid-19 che continua a fare vittime in Italia. L’annuncio è arrivato in piena notte dalla pagina ufficiale dell’attrice che ha condiviso il dolore, la solitudine e l’orrore che sta vivendo e vedendo con i propri occhi.

Coronavirus, Giuliana De Sio contagiata: “Sono stata in silenzio anche perchè non avevo voce nè parole per la mia narrazione dell’orrore”

Dopo due settimane di ricovero allo Spallanzani e di silenzio, Giuliana De Sio ha deciso di condividere con i fans il difficile momento che sta vivendo. L’attrice fa parte dei tantissimi italiani contagiati dal coronavirus che, in Italia, ha scatenato una vera emergenza sanitaria al punto che Conte ha adottato misure più restrittive per cercare di ridurre il numero dei contagi.

“Questa felicità non c è più – scrive l’attrice sotto la foto in cui è in riva al mare – Sono stata in silenzio anche perchè non avevo voce nè parole per la mia narrazione dell’orrore. Nemmeno adesso ce l’ho, spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane… Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournè a meta febbraio. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova piu dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita“.

“Ma la buona notizia è che il virus è sconfitto, sono al terzo tampone negativo, anchese molto indebolita.Vogliatemi bene perchè qui, i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti piu abbandonato che mai, e non mi dilungo, anche se so cosa succede nel mondo,voglio uscire”, conclude l’attrice che sta ricevendo la solidarietà dei fans.