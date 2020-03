Coronavirus Italia, Domenica In sospesa: Mara Venier annuncia la decisione della Rai su Instagram: “vi abbraccio tutti forte”.

La Rai sospende la messa in onda di Domenica In. Dopo la sospensione di Porta a Porta, di Vieni da me, de La prova del cuoco, de L’Eredità e de I Soliti Ignoti, è arrivata anche quella della trasmissione domenica condotta da Mara Venier. L’annuncio è arrivato direttamente da Zia Mara.

Coronavirus, la Rai sospende Domenica In: Mara Venier abbraccia tutti i fans

Da quando Mara Venier è tornata a condurre Domenica In, la trasmissione di Raiuno è tornata ad essere un appuntamento fisso per gli italiani che, in piena emergenza coronavirus, dopo aver ricevuto il messaggio d’incoraggiamento del Presidente Conte, avrebbero sicuramente accolto in un abbraccio virtuale anche quello di zia Mara. La Rai, però, ha deciso di non correre alcun rischio e di sospendere temporaneamente la trasmissione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

“Domani Domenica In non andrà in onda… Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza…. Vi abbraccio tutti forte forte”, ha scritto la Venier su Instagram.



Si allunga, così, la lista dei programmi sospesi. Oltre a Porta a Porta, a Vieni da Me, a La Prova del cuoco, a I soliti Ignoti e a L’eredità di cui andranno presto in onda le repliche, sono stati sospesi anche diversi programmi Mediaset.

Non vanno più in onda La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, Verissimo e Domenica Live. Inoltre Mediaset ha deciso anche di sospendere le registrazioni di Uomini e Donne che non andrà più in onda da domenica 23 marzo mentre continuano ad andare regolarmente in onda Live – Non è la D’Urso, Pomeriggio 5 e Amici.