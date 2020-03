Coronavirus | primo parlamentare positivo – VIDEO

Claudio Pedrazzini, originario di Lodi, è il primo parlamentare colpito da Coronavirus, anche se sta bene. Ma 14 colleghi sono stati invitati a rimanere a casa

Il Coronavirus sbarca anche alla Camera. Claudio Pedrazzini, deputato del Gruppo Misto ed ex di Forza Italia, è il primo parlamentare italiano risultato positivo al tampone. Lo ha confermato lui stesso dichiarando di avere soltanto un po’ di febbre.

Originario di Lodi, una delle province italiane più colpite dal contagio, Pedrazzini ha subito contattato gli uffici di Montecitorio per comunicare la novità e sono scattati anche i controlli generali.

Oggi, 11 febbraio, ben quattordici deputati che di solito siedono vicino a lui alla Camera hanno ricevuto l’invito a non presentarsi in Parlamento. Riccardo Magi (+Europa), come racconta ‘La Repubblica’, è uno di questi: “Ho chiamato io l’Asl e mi hanno spiegato che devo rimanere a casa per due settimane dall’ultimo contatto potenziale con Pedrazzini, sette giorni fa”.