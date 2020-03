GF Vip 2020, Valeria Marini litiga con Asia Valente e la fa piangere. L’influencer sbotta: “non mi stare addosso, mi stai mettendo ansia”.

Asia Valente in lacrime dopo aver discusso con Valeria Marini. La showgirl, da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha esortato tutti i concorrenti a prendersi cura della casa curando l’igiene di ogni ambiente. Con lei sta facendo la stessa cosa anche Teresanna Pugliese, ma nelle scorse ore, un rimprovero di Valeria ad Asia Valente, ha scatenato l’ennesima litigata in casa.

GF Vip 2020, Asia Valente litiga con Valeria Marini e piange: “non sei mia madre”

Valeria Marini rimprovera Asia Valente per un piatto non lavato e l’influencer, finita al centro della bufera per aver detto “down” a Sossio Aruta, scoppia a piangere. “Questa è pazza, non sei mia madre che mi urli così”, afferma Asia. Valeria, però, sicura delle proprie ragioni, le fa notare di non essere in un ristorante, ma in una casa che condivide con altre persone e che tutti dovrebbero collaborare per tenerla pulita.

“Mangia e lascia tutte le cose in mezzo”, ha aggiunto la Marini con cui si è detto d’accordo Paolo Ciavarro che confessa di non averla mai vista pulire. In lacrime per i rimproveri ricevuti, Asia si sfoga tra le braccia di Licia Nunez che le fa notare come tutti, in casa, spontaneamente, facciano qualcosa per mantenere gli ambienti puliti per il bene di tutti.

“Io non ci penso, chiedetemelo voi per favore”, dice Asia che assicura di non farlo per strafottenza. Teresanna Pugliese le fa notare come, in futuro, quando si ritroverà a dividere la casa con qualcuno, sarò fondamentale pulire e occuparsi delle varie faccende. Nonostante le lacrime, però, Valeria non si fida: “secondo me piangi perchè hai paura di uscire, non perchè io sono stata sgarbata“. “Non mi stare addosso, mi stai mettendo ansia”, ha poi aggiunto la Valente.



Tra Asia Valente e Valeria Marini, poi, è scoppiata la pace. “Allora, io sono una persona sincera. Ho sbagliato forse la maniera perchè sono stanca anch’io”, ha detto la Marini scusandosi per i modi usati.