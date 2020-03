Il Coronavirus non ferma Francesco Gabbani: dopo il necessario annullamento di tutti i concerti fino al 3 Aprile, il cantautore ha deciso di organizzare un concerto assolutamente speciale.

Francesco Gabbani ha deciso di reagire al Coronavirus nella maniera più positiva possibile, mantenendo un contatto diretto con i suoi fan attraverso il web.

Il cantautore ha spiegato che, per rispettare in toto le misure straordinarie emanate dal Presidente del Consiglio ieri, 9 Marzo 2020, ha dovuto cancellare tutte le prossime esibizioni.

Nonostante questo, per tenere alto il morale dei propri fan e per dimostrare che al Coronavirus si può reagire in maniera intelligente, ha deciso di organizzare un evento live in streaming dalla propria abitazione.

Francesco Gabbani contro il Coronavirus: un live domestico

L’idea di organizzare un live in streaming è venuta a Francesco Gabbani dopo aver riflettuto sulla parola cinese che corrisponde alla nostra parola “Crisi”.

Gabbani ha spiegato che in cinese questa parola è composta dall’unione di due ideogrammi che significano, rispettivamente “Problema” (wei) e “Opportunità” (Ji). Proprio con l’obiettivo di trasformare un’enorme problema globale in una nuova opportunità, il cantautore ha scritto: “La mia grande speranza è che, quando supereremo questa crisi, la distanza forzata tra le persone possa divenire un motore per farci riavvicinare.”

Per contribuire a questo grande obiettivo, Francesco Gabbani ha deciso di dare appuntamento ai propri fan per oggi 10 Marzo alle 16:00 su Instagram.

Collegandosi al profilo ufficiale Instagram di Francesco Gabbani si potrà assistere a un concerto casalingo a porte chiuse durante il quale Gabbani si esibirà davanti alla fotocamera del proprio smartphone eseguendo sia i pezzi del suo repertorio sia il nuovo singolo sanremese Viceversa, che pochissimo tempo fa aveva ricevuto il disco d’oro per le ottime vendite registrate nel dopo Sanremo.

A ben pensarci, anche il singolo che Gabbani ha portato a Sanremo 2020 parlava del concetto del capovolgimento, in grado di trasformare difficoltà in possibilità di miglioramento e di crescita.

Inoltre, il Ministro della Cultura Dario Franceschini aveva invitato le televisioni e gli artisti a diffondere cultura attraverso ogni canale di comunicazione possibile, al fine di compensare almeno in parte la mancanza di eventi culturali del prossimo mese a causa della chiusura totale di cinema, teatri e musei.

Anche a seguito dell’invito ufficiale delle istituzioni, l’iniziativa di Francesco Gabbani è una grande dimostrazione di disponibilità, creatività e responsabilità civile che, forse, sarà seguita in questi giorni da altre iniziative simili da parte di altri artisti.

Tra coloro che hanno reso noto immediatamente il proprio sostegno all’iniziativa di Francesco ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, altra vera e propria rivelazione dell’ultimo Festival e, forse, i prossimi a organizzare un live in streaming.

