Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte scrive su Instagram In questi giorni ho ripensato ad alcune vecchie letture, a Winston Churchill. Questa è la nostra “ora più buia”. Ma ce la faremo.

Questo il post pubblicato poche ore fa su Instagram, ovvio riferimento al momento che stiamo attraversando. Il punto è che tutti noi dovremmo iniziare a rinunciare per il bene del nostro paese. Se questa è davvero la nostra ora più buia è arrivato il momento di muoversi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

È ora di iniziare a rinunciare per salvare il nostro paese | Conte su Instagram

La rinuncia è la chiave, rinunciamo alle passeggiate per le vie del centro a fare shopping, rinunciamo alle abbuffate nei ristoranti, alle serate da sballo in discoteca, è arrivato il momento di fare concretamente qualcosa di importante.

Giuseppe Conte posta su Instagram

Questo è il momento della responsabilità, da parte di tutti. Questa battaglia si vince solo con l’impegno di ognuno di noi

Conte vuole proteggerci così dai nostri dubbi, dalle nostre paure, ricordando un brillante Winston Churchill, invitandoci al senso di responsabilità.

Leggi anche >>>

Possiamo contrastare questa enorme emergenza che ancora non giunge al termine, collaborando, simultaneamente schierati dalla stessa parte, per il nostro paese. Non dimentichiamoci che tutto questo è una nostra responsabilità, un nostro dovere. Solo seguendo alla lettera le regole l’Italia riuscirà a rialzarsi.

Purtroppo, dopo la circolazione della bozza del decreto, il clima di confusione tra i cittadini ha preso il sopravvento. Il premier afferma che d’ora in avanti si adotteranno contromisure tali non far accadere situazioni di questo tipo. Il decreto legge firmato e la protezione di Giuseppe Conte nei confronti del popolo italiano dovrebbero non fare altro che suscitare un clima di forte cooperazione.

Leggi anche >>>

Dobbiamo riuscire a contenere la diffusione del virus e al contempo potenziare le strutture sanitarie. È una sfida più grande di noi ma possiamo e dobbiamo farcela.