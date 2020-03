Britney Spears | Suo figlio Jayden rompe il silenzio sul movimento nato dai fan per liberare la popstar americana dalla custodia del padre

Britney Spears, come è ormai noto da diversi anni, non è libera di scegliere cosa fare della sua stessa vita. Per questo motivo, i fan hanno dato vita ad un movimento, il #FreeBritney, affinché il padre della popstar non abbia più pieno controllo sulla vita di sua figlia. E’ infatti lui che decide, con il pieno consenso della legge americana.

Jayden, il figlio di Britney Spears, attraverso una diretta sul suo profilo Instagram, ha commentato per la prima volta questo movimento nato dai fan, sbilanciandosi su quanto sta accadendo nella vita della cantante americana.

“Cosa penso del Free Britney? Spero anche io che mia mamma possa essere liberata, così come lo sperate voi fan” ha commentato Jayden, confermando che sua madre non è padrona della propria vita.

Britney Spears vittima di suo padre? Il figlio Jayden: “Mio nonno è uno stronz*”

Il figlio di Britney Spears si è lasciato andare anche sulla richiesta di suo nonno di aver maggiore controllo sulla vita della cantante americana, non andandoci di certo leggero considerando che è poco più di un ragazzino.

“Cosa penso di mio nonno? Che è un stronz*!” ha esordito Jayden Federline. “Lui deve morire!” ha proseguito il ragazzino su Instagram. “Non sto a casa da mia madre da due settimane e sto benissimo così, con mio padre” ha concluso.

Parole forti quelle di Jayden che non fanno altro che confermare le numerose indiscrezioni che trapelavano in rete sul conto della cantante.

Britney Spears, come confermato anche da suo figlio, starebbe pensando anche di ritirarsi dalle scene, anche se suo padre non glielo permetterebbe.

La cantante americana, intanto, non si è ancora espressa sull’intera faccenda, preferendo non commentare quanto dichiarato da suo figlio.