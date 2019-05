Britney Spears si ritira davvero? Dopo i rumors sulle sue condizioni di salute, la cantante rompe il silenzio e svela la verità, video.

Britney Spears dirà addio alle scene? Continuano i rumors su quello che sarà il futuro artistico della cantante americana che, secondo quanto dichiarato dal manager Larry Rudolph potrebbe ritirarsi. “Come persona che guida la sua carriera, basandomi sulle informazioni che ho e su quello che abbiamo saputo, è chiaro che lei non dovrebbe tornare ad esibirsi in un futuro recente, ma forse mai più. E’ stata la tempesta perfetta, era ai 2/3 delle prove per la residency quando i suoi farmaci hanno smesso di funzionare e lei era troppo distratta dalla malattia del padre e abbiamo dovuto rinviare lo show”, ha dichiarato a TMZ.



A svelare, tuttavia, la verità è proprio la Spears che, beccata in compagnia del fidanzato dai paparazzi di TMZ ha rassicurato tutti, Quando le hanno chiesto se tornerà a cantare, ha risposto “certo”. Poi, rivolgendosi ai fans che in questi mesi non l’hanno mai lasciata da sola incoraggiandola a non mollare e dimostrandole tanto amore, ha aggiunto: “vi amo ragazzi”. La data precisa, dunque, non c’è ma sembra che Britney non abbia alcuna intenzione di ritirarsi e che tornerà nuovamente sulla scena musicale.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI