10 cose sulla salute sessuale che la maggior parte delle persone ignora

App, libido, giochi sessuali…. scopri 10 fatti eclatanti sulla salute sessuale che molto probabilmente anche tu ignoravi e lasciati sorprendere.

La tua salute sessuale dipende da come ti prendi cura di lei, proprio come avviene per la salute generale. Se vuoi essere sessualmente soddisfatto non dovresti trascurare la tua sessualità. Molti fattori possono influenzare la tua vita sessuale, la scienza è continuamente operativa ed affettua studi e ricerche per scoprire di più su questo argomento. Ecco 10 fatti sulla sesssualità che probabilmente neanche tu conoscevi.

I 10 fatti sulla salute sessuale che non conoscevi

1 – App mobili

Molte applicazioni mobili ti consentono di prenderti cura della tua salute sessuale. Grazie ad esse puoi calcolare il ciclo mestruale e tenere traccia della regolarità del tuo ciclo mestruale. Queste app sono disponibili gratuitamente su App Store e Google Play.

2 – Terapia della luce

Hai mai sentito parlare della terapia della luce? Sembra che in intimità la terapia della luce accende il desiderio sessuale negli uomini. Mezz’ora di questa terapia sarebbe sufficiente ogni mattina consente per migliorare la produzione di testosterone negli uomini e migliorare significativamente la loro vita sessuale. Questa scoperta si deve al professor Andrea Fagiolini dell’Università di Siena.

3 – Sessualità e antidepressivi

Gran parte dei farmaci attualmente disponibili sul mercato impattano significativamente sulla sessualità, per esempio gli antidepressivi riducono il desiderio sessuale. da qui l’importanza di avvalersi di rimedi naturali per il trattamento di molte patologie, quando possibile, per non alterare la tua vita sessuale.

4 – Sessualità e Menopausa

E’ risaputo che la menopausa sia causa di un calo significativo del desiderio sessuale nelle donne. Ciò può verificarsi anche con molto anticipo, circa due anni prima dell’ultimo ciclo mestruale. Tutta colpa degli estrogeni che hanno un effetto significativo sulla funzione cerebrale e soprattutto sul desiderio. Durante la menopausa infatti si verifica una carenza di estrogeni, quindi il calo della libido. Scopri 10 modi naturali per alleviare i sintomi della menopausa.

5 – Sessualità dopo un infarto

Le persone che hanno avuto problemi cardiaci hanno maggiori difficoltà a riprendere una vita sessuale appagante a causa della disinformazione che aleggia su questo argomento da parte degli operatori sanitari.

6 – Violenza e sessualità

La violenza può essere di natura fisica o psicologica. Le vittime di violenza possono mostrare i segni dei traumi psicologici subiti anche in età adulta, che si traducono in comportamenti sessuali più rischiosi come non indossare preservativi o utilizzare contraccettivi.

7 – Alcol e malattie a trasmissione sessuale

Bere troppo aumenta la disinibizione e quindi rende la persona sotto l’effetto dell’alcool più incline ad avere relazioni sessuali a rischio di contagio di malattie sessualmente trasmissibili. Bere troppo può generare un cambiamento nel comportamento che potrebbe quindi generare relazioni sessuali non protette. Questo comportamento rischioso è tipico degli adolescenti.

8 – Farmaci contro la disfunzione erettile

Medicinali comunemente utilizzati per il trattamento della disfunzione erettile possono comportare effetti collaterali rischiosi per la salute generale degli uomini. In effetti, le sostanze chimiche contenute in alcuni farmaci possono alterare l’organismo. Per risolvere problemi di natura sessuale è possibile avvalersi di rimedi naturali efficaci: ecco i rimedi della nonna per risolvere tutti i problemi sessuali

9 – Pratiche rischiose tra gli adolescenti

Gli adolescenti tendono a collezionare il maggior numero di partner sessuali. Utilizzano abilmente le applicazioni mobili al fine di facilitare gli incontri e condividere varie esperienze sessuali. Ancora una volta sorge il problema legato alla sessualità responsabile, tendono a non proteggersi durante i rapporti, rischiando di contratrre malattie sessualmente trasmissibili o gravidanze indesiderate.

10 – Libido nelle donne

Sono molte le cause sottostanti alla mancanza della libido di una donna. Oltre alla menopausa come detto sopra, altri fattori intervengono come la routine, la mancanza di fiducia nel partner o la pressione psicologica di quest’ultimo e la maternità.

Tuttavia, ci sono molti consigli che possono migliorare la tua vita sessuale da poter mettere in pratica.

3 suggerimenti per migliorare la tua vita sessuale

1/Giochi sessuali:alcuni giochi sessuali come giochi di ruolo o l’uso di accessori particolari possono ravvivare il rapporto intimo tra due partner. Se desideri approfondire l’argomento leggi>> Coppia | Giochi di ruolo in intimità | come iniziare.

2/Sexting: Una tendenza che sembra funzionare, si tratta di messaggi piccanti da inviare al proprio partner. Questi messaggi stimolano la vita della coppia ma anche il desiderio sessuale. Approfondisci l’argomento qui >>>Coppia | Lo studio che spiega perché ci piace inviare sexting

Il posto: variare i luoghi di incontro della coppia potrebbe essere un modo per ritrovare il desiderio all’interno della coppia, che spesso si ritrova a farlo sempre sul letto. Anche variare le posizioni influisce positivamente. Inizia a farlo nelle diverse stanze della tua casa, come il soggiorno o la cucina perpoi spaziare in tenda, hotel o macchina.

