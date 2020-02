Ecco come realizzare delle simpaticissime pecorelle pasquali con la lana. Delle decorazioni fai da te perfette da regalare o appendere in casa.

Pasqua è alle porte e creare delle decorazioni a tema, sarà un bellissimo passatempo da condividere anche con i bambini ed un modo per creare tanti regalini fai da te per amici e parenti. Le pecorelle pasquali realizzate con la lana sono davvero graziose e semplici da realizzare. Potranno essere personalizzate nei colori e nelle decorazioni e saranno perfette per accompagnare un dolce tipico, da legare ad un uovo di pasqua o anche per decorare la tavola pasquale.

Come realizzare le pecorelle pasquali con la lana | il video tutorial

Per realizzare le pecorelle pasquali in lana, avrete bisogno di:

gomitoli di lana

mezze sfere in legno

pennarello indelebile nero a punta fine

pennarello indelebile bianco a punta fine

spago naturale

sfere di legno piccole

campanellino

pannolenci bianco

blush o ombretto rosa

nastrini in stoffa

colla a caldo

forbici

cartoncino

La prima cosa da fare per realizzare le pecorelle pasquali, sarà quella di creare dei pon pon in lana, come indicato nel video tutorial. Il pon pon sarà il corpo della pecorella. Una volta realizzato e modellato con le forbici, si potrà attaccare con la colla a caldo una semi sfera in legno su un lato del pon pon, questa sarà la testa della pecorella. Sulla semi sfera in legno si dovrà disegnare il musino della pecorella con il pennarello nero.

Una volta applicata la testa, si dovranno intagliare le orecchie di pannolenci bianco e dopo aver sporcato di rosa con il blush l’interno di esse, si applicheranno al pon pon come indicato nel video.

Per creare le zampette della pecorella, si infileranno delle sferette di legno sui due capi di uno spago e si applicheranno al pon pon con la colla a caldo. La pecorella potrà essere decorata con un fiocchettino al collo arricchito di un piccolo campanellino.

Le pecorelle potranno essere personalizzate scegliendo il colore della lana, dei fiocchetti e del campanello che potrà essere sostituito da altre piccole decorazioni. Non vi resta che seguire il video tutorial!

