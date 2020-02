Coronavirus | Si è verificato il primo caso di morte in Italia: è uno dei due pazienti del Veneto

Si è verificato, purtroppo, il primo caso di morte in Italia per Coronavirus. La prima vittima di quest’epidemia è uno dei due pazienti ritrovati nella regione del Veneto, un uomo di 77 anni originario di Padova.

La conferma arriva dal portale web dell’Ansa, che ha rivelato in anteprima che l’uomo è deceduto, a causa del virus, venerdì sera alle ore 22 e 45.

Una morte assolutamente inaspettata, visto che l’uomo era entrato in quarantena qualche ore fa e nessuno aveva pensato ad un risvolto del genere, che potesse morire da un momento all’altro a causa del coronavirus. La notizia, come immaginabile, sta rapidamente facendo il giro del web, ma è importante non creare allarmismi in questa delicata situazione.