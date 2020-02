Pancakes, ricetta originale americana

Come si fanno i pancakes? Ecco la riccetta origale di queste frittille che abbiamo visto mille volte nelle serie tv più amate ma che possiamo preparare tranquillamente a casa.

Ci sono ricette che fanno parte della tradizione e altre che esportiamo dall’estero facendole diventare un po’ nostre. Come i pancakes, le tipiche frittelle che caratterizzano la colazione degli americani. Dolci, morbide, invitanti e con pochissimi ingredienti alla base. Ma siete sicure di prepararle e di cucinarle nel modo giusto?

In effetti ci sono diverse scuole di pensiero anche sui pancakes. C’è chi aggiunge nell’impasto anche lo yogurt magro, chi li preparare con la farina integrale, chi al posto dello sciroppo d’acero aggiunge la frutta. Vanno tutte bene, chiaramente, ma la ricetta originale dei pancakes americani in realtà è una sola ed è anche molto semplice da preparare. Bastano meno di dieci minuti per l’impasti e altrettanti per passare in padella i vostri deliziosi pancakes prima di decidere come servirli.

potrebbe interessarti: Video ricetta: pizzette pancakes in padella

Pancakes americani, ricetta senza burro



Nella ricetta originale dei pancakes, visto che il burro lo useremo per friggerli in padella, utilizziamo l’olio di semi. Eventualmente comunque potete sostituirlo con 30 grammi di burro

Ingredienti (per 8 pancakes)

200 g di farina 0

250 g di latte

2 uova

30 g di zucchero semolato

30 g di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di aceto

1 pizzico di sale

burro per la cottura

4 cucchiai di sciroppo d’acero

Preparazione:

Partite dividendo i tuorli dagli albumi e cominciate a montare a neve ferma gli albumi. Quindi mescolate in una ciotola tuorli, latte, olio e aceto a mano con una frusta. A parte setacciate farina e lievito, quindi mescolate insieme a zucchero e sale

Unite in una ciotola gli ingredienti secchi a quelli liquidi, poi girate con la frusta a mano per una trentina di secondi giusto per fare amalgamare. In ultimo incorporate gli albumi in maniera delicata con una spatola, con movimenti lenti dal basso verso l’alto. L’impasto deve risultare vellutato e morbido ma non troppo liquido,.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A questo punto siete pronti per friggere. Prendete una padella antiaderente, possibilmente piccola, e passate una noce di burro velocemente con un foglio di carta da cucina. Quando la padella è calda, aggiungete un mestolo di impasto e cominciate a cuocerlo. Quando compaiono le prime bollicine in superficie aiutandovi con una paletta alzate i pancakes e girateli con un colpo secco dall’altro lato.

Fate cuocere una ventina di secondi, quindi adagiateli in un piatto da portata, lontani uno dall’altro. Impilateli soltanto alla fine, così rimarranno belli morbidi e manterranno la forma.

Serviteli impilati, aggiungendo sciroppo d’acero (o miele d’acacia).