Giuseppe Fiorello chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giuseppe Fiorello è un attore di 49 anni. Lui è nato il 12 marzo 1969 a Catania ed è cresciuto insieme a sua mamma Maria Rosaria e suo papà Nicola, era una Guardia di Finanza venuto a mancare nel 1990. Lui è il fratello minore, prima di Giuseppe sono nati suo fratello Rosario Fiorello nel 1960, e le sue due sorella Anna nel 1961 e Catena nel 1966. Da adolescente era molto silenzioso e contrastava, così, l’esuberanza del fratello Rosario.

Nome: Giuseppe Fiorello

Soprannome: Beppe

Data di nascita: 12 marzo 1969

Età: 50 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Attore

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Catania

Altezza: 176 cm

Peso: 78 kg

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Giuseppe Fiorello: vita privata

Giuseppe Fiorello si è sposato con Eleonora Pratelli il 16 ottobre 2010, in Vaticano. I due si sono conosciuti grazie al suo lavoro, lei fa la stylist ovvero colei che cura il look degli attori. Tra di loro fu un vero e proprio colpo di fulmine. Lei ha curato il look di lui per un tour promozionale di un suo film. Dopo, si sono incontrati per caso su un aereo diretto a Los Angeles. Proprio in America è nato l’amore tra di loro. “È lei la colonna, l’energia, la positività che circola in famiglia. Io sono tendenzialmente un malinconico, un catastrofista. Anche con i nostri figli: Eleonora è gioiosa, li fa sempre sognare. Io sono rigido, metodico, anche se adesso sono più rilassato, grazie a lei. Le devo molto”. Dal loro amore sono nati due bellissimi figli: la prima si chiama Anita ed è nata nel 2003 mentre il secondo si chiama Nicola ed è nato nel 2005.

Giuseppe Fiorello: carriera

Giuseppe Fiorello inizia a lavorare come addetto alle luci, in seguito diventa animatore in alcuni villaggi turistici. Nel 1994 debutta a Radio Deejay con il soprannome di Fiorellino e viene scelto per condurre Karaoke al posto del fratello, tuttavia il programma non ottiene il successo sperato e viene sospeso per sempre.

Nel 1998 si fa strada nel mondo del cinema con L’ultimo capodanno e nello stesso anno esordisce anche in televisione con Ultimo, con Raoul Bova. Il grande successo per Giuseppe attiva nel 2000 con il film C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Contemporaneamente continua la sua carriera televisiva comparendo in diverse miniserie tv come La guerra è finita, Salvo D’Acquisto, Il grande Torino o Il bambino sull’acqua. Nel 2010 realizza Lo scandalo dela Banca Romana, Il Sorteggio e La leggenda del bandito e del campione. Veste i panni di Domenico Modugno in Volare – La grande storia di Domenico Modugno. Nel 2016 è Roberto Mancini, poliziotto della Terra dei fuochi morto di cancro, in Io non mi arrendo. Nel 2018 entra nel cast di Tutto il mondo è paese. Nel 2019 sale sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti per cantare con Paola Turci ed a febbraio torna in televisione con il film Il mondo sulle spalle.

Film

L’ultimo capodanno (1998)

Il talento di Mr. Ripley (1999)

I fetentoni (1999)

C’era un cinese in coma (2000)

Tre mogli (2001)

Appuntamento a ora insolita (2007)

Galantuomini (2008)

Baarìa (2009)

I baci mai dati (2010)

Terraferma (2011)

Magnifica presenza (2012)

Benvenuto Presidente! (2013)

L’oro di Scampia, (2013)

Se chiudo gli occhi non sono più qui (2013)

Era d’estate (2016)

Chi m’ha visto (2017)

Televisione

Ultimo, regia di Stefano Reali (1998)

Il morso del serpente(1999)

Brancaccio (2001)

La guerra è finita (2002)

Salvo D’Acquisto (2003)

L’uomo sbagliato (2005)

Il Grande Torino (2005)

Il bambino sull’acqua (2005)

Il cuore nel pozzo (2005)

Joe Petrosin (2006)

Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce (2007)

La vita rubata (2008)

Il bambino della domenica (2008)

Lo scandalo della Banca Romana (2010)

Il sorteggio (2010)

La leggenda del bandito e del campione (2010)

Sarò sempre tuo padre (2011)

Volare – La grande storia di Domenico Modugno (2013)

L’angelo di Sarajevo (2015)

Io non mi arrendo (2016)

I fantasmi di Portopalo (2017)

Il mondo sulle spalle (2019)

